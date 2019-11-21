Курганский губернатор Шумков впервые проведет эфир в социальных сетях

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил дату проведения прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте». 27 ноября глава региона ответит на вопросы курганцев в режиме онлайн.

«Знаю, что многие из вас хотели бы задать вопрос лично и услышать ответ именно от меня. Планирую провести прямой эфир здесь, на своей странице «ВКонтакте», – написал Вадим Шумков.

Глава региона предложил оставлять вопросы под постом. «Прочту их, когда буду готовиться к беседе, на многие отвечу в ходе общения. Кроме того, вы сможете задавать вопросы и непосредственно во время трансляции», – обратился к своим подписчикам губернатор.

Эфир Вадима Шумкова запланирован на 27 ноября и начнется он в 17 часов.

Под постом главы Зауралья, который уже посмотрели 44 тыс человек, со вчерашнего вечера набралось более 700 комментариев. Люди просят вернуть «детсадовскую» субсидию многодетным семьям, жалуются на работу управляющих компаний, сообщают о проблемах здравоохранения.

На страницу Вадима Шумкова в «ВКонтакте» подписаны более 34 тыс человек. Курганский губернатор ведет аккаунт в Инстаграм, страницу в «ВКонтакте», но прямой эфир в социальных сетях он проведет впервые.

Курган, служба информации

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