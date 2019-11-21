Курганское правительство второй раз выставляет на продажу дорожные компании и аптечную сеть

Правительство Зауралья повторно объявило аукцион по продаже пяти крупных госпредприятий. Совокупная стоимость активов почти 1,5 млрд рублей.

Как сообщается на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений, следующий аукцион состоится 19 декабря. Курганское правительство надеется продать по 49% акций в государственных АО «Курганфармация» (капитал 32,9 млн рублей), АО «Северо-Западное управление автомобильных дорог» (капитал 93,9 млн рублей), АО «Щучанское ДРСУ» (капитал 52,6 млн рублей), АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (капитал 260,1 млн рублей) и АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» (капитал 83,6 млн рублей).

Как сообщал «Новый День», торги по продаже данных активов 13 ноября были признаны несостоявшимися, от покупателей не поступило ни одной заявки.

По информации «Нового Дня», департамент имущественных и земельных отношений Курганской области надеется, что 49% аптечной сети «Курганфармация» за 508 млн рублей может выкупить одна из федеральных аптечных сетей. На балансе предприятия числятся несколько земельных участков и около 60 различных зданий и сооружений. По итогам первого полугодия 2019 года госпредприятие показало выручку почти 900 млн рублей. Прибыль – более 25 млн рублей.

Контрольные пакеты в четырех дорожных компаниях, за которые область в общей сложности планирует выручить почти 1 млрд, так же могут быть интересны крупным игрокам дорожно-строительного рынка.

Так, на торги за 450,4 млн рублей выставлено 49% акций АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Такое же количество ценных бумаг – 49% акций, областные власти за 146 млн рублей намерены продать в АО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление «Автодорстрой». Лот по продаже 49% акций в АО «Северо-Западное управление автомобильных дорог» выставляется на торги за 322,1 млн рублей. Часть ценных бумаг (49%) АО «Щучанское дорожное ремонтно-строительное управление» продается за 81,6 млн рублей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 21.11.19

Курганский насильник 15 лет скрывался от полиции. / В Курганской области браконьеры настреляли животных на 50 миллионов рублей. / В Курганской области 20-летний мужчина отрезал товарищу ухо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»