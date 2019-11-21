Зауралье получит миллионы, обещанные Медведевым

Курганская область получит из федерального бюджета около 302 млн рублей. Эта та субсидия, которую премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал выделить Зауралью во время заседания российского кабмина. Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, соответствующее распоряжение Медведева было подписано 19 ноября.

«Субсидия из резервного фонда поступит в регион через Минстрой России. Уровень федерального софинансирования составляет 99%», – сообщили в региональном правительстве.

Основную часть средств – около 259,3 млн рублей, направят на завершение первой очереди работ по расширению и реконструкции канализационных очистных сооружений Шадринска, что позволит ввести их в эксплуатацию. Около 42,6 млн рублей – на строительство системы водоснабжения в селе Красноисетское Далматовского района.

Как сообщал «Новый День», решение о выделении денег Зауралью было принято 14 ноября во время заседания российского правительства. Более 300 млн рублей выделяются региону из резервного фонда с формулировкой «оказание разовой финансовой помощи в виде предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Курганской области, связанных с реконструкцией и строительством объектов коммунальной инфраструктуры».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 21.11.19

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