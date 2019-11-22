Шумков про правительство Зауралья: «госслужба – это не синекура»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что он думает о структуре правительства Зауралья, как подбирает кадры в свою команду и кого он готов уволить. Об этом глава региона заявил в интервью РИА «Новости».

«Иногда встречаются такие утверждения, что одни и те же люди в правительстве должны работать долго. Я полагаю, это не панацея. Нередко встречаются ситуации, когда составы правительств работали по 15-20 лет, тем не менее регионы побили все рейтинги снизу, – говорит Шумков, – и получается такая интересная ситуация, что, с одной стороны, правительство работало долго и все стали ветеранами труда, а регион почему-то эффекта не достиг. И спросить не с кого».

Курганский губернатор заявил, что лично он набирает специалистов в свою команду под конкретные задачи.

«Если он в состоянии ее выполнить – работает дальше, если нет, то занимаемся его переподготовкой и повышением квалификации, но если и это не помогает, ищем другого человека. Госслужба не синекура, а очень ответственная работа, требующая нередко и самоотдачи, и очень высоких квалификационных качеств. Самое главное, чтобы это не превращалось в кадровую чехарду», – говорит Шумков.

Напомним, после сентябрьских выборов Вадим Шумков изменил структуру регионального правительства и в два раза сократил количество заместителей губернатора. Вместо 11 замов остались пять и один вице-губернатор.

«Сегодняшнюю структуру правительства я считаю достаточно рабочей, будем двигаться дальше. Без суеты, но и без зависаний, поскольку любая застывшая форма сама в себе порождает застой», – резюмировал губернатор Шумков.

Курган, служба информации

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