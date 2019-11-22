Российский кабмин занялся ускоренным развитием Курганской области

Курганская область внесла программу ускоренного социально-экономического развития региона в правительство РФ. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил курганский губернатор Вадим Шумков. Глава региона также рассказал, что он думает о кураторе области министре Антоне Силуанове и почему главу российского Минфина трудно удивить.

«Мы внесли программу первыми, ждем ее утверждения. Дмитрий Медведев собирал по этому поводу совещание в октябре, я на нем был. Порядка месяца назад прозвучало, что программы нашего региона и ряда других внесены и должны быть приняты. Мы надеемся, что до конца года она будет утверждена», – уточнил Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», Шумков попросил главу Минфина Антона Силуанова стать куратором Курганской области в части разработки мер по ускоренному развития региона. В августе 2019 года министр Силуанов посетил Курган и заявил, что Зауралью будет оказана поддержка.

«Мы приняли решение о том, что будем оказывать особое внимание регионам, которые требуют федеральной поддержки, федерального внимания. Курганская область один из таких субъектов. Мы договорились о том, что подготовим специальный план социально-экономического развития региона. Основная задача – стимулирование экономической активности, – сказал тогда Антон Силуанов. Как отметил в интервью Вадим Шумков, отношения с главой Минфина складываются «очень хорошо».

«Я осознанно попросил Антона Германовича быть нашим куратором, потому что, во-первых, он человек достаточно выдержанный и его сложно чем-то удивить, включая то положение, в котором оказалась Курганская область. Во-вторых, он относится как раз к той категории людей, которые формируют управленческие решения. А у Курганской области сегодня не та ситуация, чтобы ходить по кругу и, прошу прощения, бесконечно тренироваться. Потому я лично попросил Антона Германовича стать нашим куратором и искренне благодарен, что он согласился. Каждый раз, когда встречаемся, проговариваем новые рабочие моменты. Он деловой человек, я, смею надеяться, тоже, потому нам достаточно комфортно общаться», – говорит Шумков.

Программа ускоренного развития Зауралья должна помочь перезагрузить экономику региона и призвана помочь решить наиболее острые социальные вопросы. «Это перенастройка региона на развитие в целом, потому что нужно уходить от постоянного падения и вставать на путь подъема. Для решения наиболее острых вопросов нужна федеральная поддержка, но постепенно и последовательно в регионе должны запускаться собственные внутренние источники роста», – резюмировал в интервью губернатор Шумков.

Курган, служба информации

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