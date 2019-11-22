В мэрии Кургана назвали главные дорожные стройки на 2020 год

В 2020 году в Кургане 10 дорожных объектов будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект городского бюджета также предполагает строительство новых автотрасс.

Как сообщил на сайте горадминистрации директор департамента развития городского хозяйства Вадим Лютиков, главные дорожные стройки уже определены.

В планах продолжение ремонта ул. Мостостроителей (на участке от проспекта Голикова до микрорайона Левашово). Запланирован ремонт двух въездов в Курган. Это шоссе Ботаническое и Восточный подъезд (на участке от путепровода в микрорайоне Керамзитном до трассы Р-254 «Иртыш»). Плюс строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый Стан.

В ремонтный список попадут участки дорог на улицах Станционная (отрезок от ул. Ленина до ул. Гоголя), К. Мяготина (от ул. Невежина до кольцевой развязки, где расположен памятник «Танк Т-34»), Половинская (от ул. Гоголя до ул. Куйбышева).

Как сообщается в проекте бюджета Кургана на 2020 год, в следующем году в рамках капстроительства также запланировано строительство автодороги по ул. Калинина до ул. Садовой. На средства федерального и областного бюджетов продолжится строительство ул. Мальцева. Автодорога появится на ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до 7-го микрорайона). В планах решить проблему подъезда к кладбищу Зайково. Дорогу городские власти обещают сделать на улице Первомайский проспект (от ул. Витебского до ул. Фарафонова) и по ул. Витебского (от ул. Мальцева до пр. Первомайский).

Проектом бюджета-2020 расходы на капитальное строительство дорог предусмотрены в объеме более 276 млн рублей.

Курган, служба информации

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