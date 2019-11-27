Умерла девочка с острым лейкозом, мама которой просила курганцев оставаться людьми

9-летняя Саша Анашкина, которая несколько лет боролась с острым лейкозом, умерла. Информацию «Новому Дню» подтвердили в департаменте здравоохранения Курганской области.

Несколько лет курганцы и разные благотворительные фонды собирала деньги на лечение девочки. Ребенка из Кургана отправляли на лечение в Китай. В 2019 году был объявлен сбор средств на лечение Саши в Германии, где девочку ожидал курс лечения экспериментальным препаратом и операция по трансплантации костного мозга от неродственного донора. На лечение в Германии нужно было собрать 400 тыс. евро.

Как сообщал «Новый День», в июле курганская блогосфера переругалась из-за сбора денег для Саши Анашкиной. Некоторые пользователи в социальной сети «ВКонтакте» размещали сообщения о том, что не против помочь, но хотелось бы получить отчет – сколько собрано и на что потрачены деньги.

В этот момента Саша и ее мама находились в одной из клиник Германии. Мама Саши – Ольга Анашкина, с которой тогда поговорил корреспондент «Нового Дня», назвала происходящее кошмаром.

«Это просто кошмар. У Саши была температура под 40, а мне всю ночь из Кургана летели сообщения – «отчитайтесь немедленно, куда вы потратили наши деньги?». Это все из-за этого поста в соцсетях. Мне кажется, кто-то специально организовал эту атаку на нас. Писали злобные тролли», – позиция Ольги Анашкиной.

Она уточнила, что сбором средств для ее дочери занимались шесть благотворительных российских фондов. Помогал ребенку и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«К сожалению, подобные сборы всегда сопровождаются подобными атаками, обвинениями и подозрениями в мошенничестве. Мне об этом рассказали в благотворительных фондах и посоветовали не реагировать. Что я и сделаю. Если у кого-то будут вопросы – задавайте мне. Я все расскажут. Только давайте оставаться людьми», – обратилсь летом к курганцам мама Саши.

Курган, служба информации

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