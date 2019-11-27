Глава Зауралья посоветовал энергоолигархам Бикову и Боброву меньше зарабатывать: «придется смириться»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе прямой линии 27 ноября обратился к тем, кто зарабатывает на энерготарифах Зауралья.

«Тариф в Курганской области высокий. Я обращаюсь к тем, кто расстраивается из-за снижения тарифов. Кто будет расстраиваться – сочувствую. Не стоит поднимать шум, привлекать свои СМИ и советую спокойно отнестись к нашей работе. Зауралье – это не тот регион, где можно повышать тариф. Придется смириться. И придется зарабатывать меньше», – заявил губернатор Шумков, отвечая на вопрос, будет ли проводится работа по снижению тарифов.

Как заявил Вадим Шумков, к ситуации, сложившейся с энерготарифами в Зауралье, региональное правительство подключило ФАС, Минэнерго и российское правительство.

Как сообщал «Новый День», тариф на электроэнергию для бюджетных учреждений и предпринимательства в Зауралье на 40-50% выше чем в других субъектах РФ. О том, что тарифы Зауралья самые высокие в УрФО, говорил и президент страны Владимир Путин, когда встречался с губернатором Вадимом Шумковым. Энергокомплекс Зауралья контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков.

В среду, 27 ноября, курганский губернатор Вадим Шумков впервые провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте», во время которого ответил на впросы жителей Зауралья в режиме онлайн.

Курган, служба информации

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