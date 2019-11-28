В Кургане налог на имущество привязали к кадастру

С 1 января 2020 года жители Кургана начнут платить налог на имущество с учетом кадастровой стоимости недвижимости. Такое решение принято депутатами гордумы столицы Зауралья.

Для физлиц, владеющих жилыми домами, квартирами, комнатами и гаражами, стоимость которых превышает 1,5 млн рублей, налоговая ставка составит 0,3% от кадастровой стоимости имущества. Налог на имущество, которое стоит менее 1,5 млн рублей, будет рассчитываться по ставке 0,2%. По предварительным данным, в 2021 году курганцы, кто подходит под данные ставки, сообща заплатят налогов на сумму свыше 124 млн рублей.

По оценке директора городского департамента финансов и имущества Игоря Зворыгина, переход с инвентаризационной системы налогообложения на кадастровую не подразумевает увеличения налоговой нагрузки на физических лиц. А у многих категорий налогоплательщиков размер налога даже сократится. Никак не отразится нововведение и на лиц, имеющих льготы по налогу. Это, в первую очередь, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, инвалиды 1 и 2 групп, участники войны и т.д.

«Если сумма налога, начисленного от кадастровой стоимости, все же превысит сумму налога, начисленную от инвентаризационной стоимости, законодательством предусмотрены льготы и плавное увеличение налоговой нагрузки, К примеру, в первый год будет уплачена та же сумма налога, которая была исчислена от инвентаризационной стоимости объекта, и только 20% от суммы разницы между кадастровой стоимостью и инвентаризационной; во второй год – 40 % от суммы разницы между кадастровой стоимостью и инвентаризационной; в третий год – 60 %», – уточнил глава городского финдепартамента.

По оценке спикера гордумы Игоря Прозорова, предварительные расчеты показывают, что при таком переходе в 2021 году бюджет недополучит 40 млн рублей. «А значит, эта сумма останется в карманах налогоплательщиков», – отметил Прозоров.

Как сообщал «Новый День», проект мэрии по новым налоговым ставкам не поддержали депутаты гордумы, представляющие фракцию КПРФ. Коммунисты были против того, что для курганцев выбрали максимальные ставки. Помимо этого, отмечали коммунисты, мэрия не предоставила данные о кадастровой стоимости жилья в Кургане. Игорь Прозоров, в свою очередь, отметил, что жители города заблаговременно – в течение 12 месяцев до момента уплаты налогов – будут знать кадастровую стоимость своего объекта недвижимости, и смогут также заранее изменить ее, обратившись с вопросом о снижении кадастровой стоимости в соответствующее учреждение.

Курган, служба информации

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