Курганские власти пообещали биться за справедливые энерготарифы

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина заявила, что тариф на электроэнергию для населения в 2020 году не должен расти.Глава департамента на пресс-конференции рассказала, какая ведется работа, чтобы не только не допустить роста тарифной нагрузки на жителей, бюджет и бизнес, но и добиться ее снижения.

Ирина Гагарина напомнила, что тариф на электроэнергию для населения (сейчас он составляет 3,32 рубля) в 2019 году региональным властям удалось «заморозить», несмотря на то, что с 1 июля по всей России были проиндексированы расценки на предоставление коммунальных услуг.

Как отметила Ирина Гагарина, по поручению курганского губернатора Вадима Шумкова ведется работа с профильными федеральными ведомствами – Минэнергетики РФ и ФАС России. «Мы будем биться за тарифы, которые считаем для Курганской области справедливыми», – подчеркнула директор департамента государственного регулирования цен и тарифов.

Снижение тарифа на электроэнергию для категории «прочие потребители» позволит снизить и тарифы на другие коммунальные услуги, частью которых являются расходы на электроэнергию. Это повлечет значительную экономию бюджетных средств.

Ирина Гагарина также проинформировала о работе ведомства, которая позволила снизить тарифы на водоснабжение и тепло в ряде муниципальных образований. По итогам проверок, которые в этом году провели эксперты, жители 27 населенных пунктов платят меньше за теплоснабжение. Ведется работа по снижению тарифа на тепло еще в 23 территориях. За водоотведение и очистку сточных вод с этого года платят меньше потребители 24-х муниципалитетов, в том числе четырех районных центров – Петухово, Шумихи, Макушино, Каргаполья. В 13 муниципальных образованиях тариф на 2020 год на эту услугу заморожен.

Как сообщал «Новый День», на тарифы в Курганской области обратил внимание президент Владимир Путин. В Курганской области бюджетники и предприниматели платят энергетикам 7,78 рублей/кВтч. Эта же «бедная» категория юрлиц в других регионах УрФО, в среднем платит почти в два раза меньше – 3,97 рублей /кВтч. Среднероссийский показатель – 4,24 рублей /кВтч. Именно такой разрыв между курганцами и всеми остальными вчера так сильно удивил российского президента.

Курган, служба информации

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