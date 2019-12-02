Курганский мусорный регоператор ищет подрядчиков для сбора отходов

Региональный мусорный оператор Курганской области – ООО «Чистый город», объявил аукционы на услуги по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО). Как сообщает глава регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина, регоператор принял решение выйти на торги, чтобы определить и подтвердить свои расходы по транспортировке ТКО.

В конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, формулировка аукционов дословно звучит так: «услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства». Совокупный объем финнасирования услуги почти 160 млн рублей. Итоги аукционов будут подведены через несколько дней. Работы финансируются за счет выручки регионального оператора, уточняет заказчик торгов.

«Новый День» подробно рассказывал о переходе Курганской области с 1 января 2020 на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Статус регопреатора, который единолично будет отвечать за сбор, вывоз и утилизацию мусора в регионе, по итогам конкурса получила курганская компания ООО «Чистый город». Тарифы для регоператора определит региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов, как только регоператор предоставит облправительству свою производственную программу. Ожидается, что это произойдет не ранее 20 декабря.

Как сообщала на сайте правительства Курганской области глава регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина, у ведомства уже есть понимание по составляющей, которая касается расходов на захоронение отходов на полигонах. Что касается транспортировки отходов – региональный оператор ООО «Чистый город» – объявил аукцион. «У них нет обязанности отыгрывать все перевозки через торги. Они могли 50% отыграть, 50% заключить по своему усмотрению. Но их позиция – «мы хотим, чтобы у нас все было предельно открыто, чтобы люди понимали, из чего сложилась экономика». И они отыгрывают через торги 100%. Пока мы не получим результаты, мы не сможем рассчитать тариф. Но угрозы срыва сроков нет», – пояснила Ирина Гагарина. Она добавила, что производственную программу регоператора в облправительстве планируют утвердить на следующей неделе.

Как только для регоператора будет установлен тариф, структура начнет заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Управляющие организации в срок не позднее десяти дней до момента начала оказания региональным оператором коммунальной услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора обязаны известить собственников помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание жилого помещения», – уточнили в правительстве.

Областные власти также добавили, что стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов будет исключена из платы за содержание жилого помещения и станет отдельной строкой в платежках, такой же, как плата за электричество, газ или воду. Для физических лиц заключение договора на оказание услуг региональным оператором не требует обязательного подписания. А вот юридические лица и предприниматели будут обязаны заключить прямой договор по обращению с ТКО.

Предполагается, что тариф для населения по вывозу ТБО составит около 90 рублей с человека. Суммарный объем ТКО региона, предположительно, составит около 269 552, 82 тонн в год (1 703 997, 7 куб.м./год). До запуска реформы население региона платило за вывоз мусора управляющим компаниям.

Курган, служба информации

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