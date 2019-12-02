Учеников автошколы Зауралья, разбившихся насмерть во время урока вождения, отправили кататься на машине с разными шинами

В СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело из-за недавней аварии, в которой погибли три ученика автошколы и их инструктор из ДОСААФ Каргапольского района.

Следователи уже выяснили, что на учебной машине, которая попала в смертельное ДТП, были установлены разные шины. «На задней оси учебного автомобиля были установлены разные шины – ошипованная и неошипованная, что является явным нарушением условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещается», – заявили в СУ СКР Зауралья.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведен обыск в МО ДОСААФ России Каргапольского района, изъята учебная документация. Также следственными органами СК России по Курганской области принято к производству уголовное дело, возбужденное региональным УМВД по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).

Как сообщал «Новый День», смертельное ДТП произошло 15 ноября на 232-м километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. Трое учеников с инструктором выехали на трассу, чтобы провести занятие на автомобиле «Лада». За рулем был инструктор. «Лада» при обгоне автомобиля столкнулась с большегрузом МАЗ.

В ДТП погибли водитель 1975 года рождения, 25-летняя девушка-пассажир. И два молодых человека 1992 и 1986 годов рождения.

«Водитель легкового автомобиля при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека», – сообщала ранее региональная автоинспекция.

Курган, Шадринск, служба информации

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