Курганский губернатор ввел для своих подчиненных дополнительный KPI

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в понедельник, 2 декабря, поручил ввести для каждого органа власти и его руководителя дополнительно 3-5 показателей эффективности работы. Об этом глава региона заявил во время заседания регионального правительства.

«Понятно, что там будут отраслевые показатели, которые вытекают из указов президента, госпрограмм и нацпроектов. Но мы добавим каждому региональную специфику, показатели, которые в нашем понимании дадут развитие отрасли», – подчеркнул Шумков.

Для каждого ведомства вводятся свои дополнительные показатели эффективности работы. Так, социальный блок – депздрав и департамент образования – должны привлекать молодых специалистов.

Чиновники, курирующие сектор экономики – департамент экономики и департамент промышленности, будут отвечать за создание индустриальных парков, открытие на их базе новых предприятий и в целом число новых инвестиционных проектов, реализованных на территории области. Задача департамента АПК создать в регионе порядка 100 мини-ферм.

«В 2020 году в Курганской области дополнительно к тем двум свинофермам, которые мы начали строить в этом году, должны построить еще 5 свиноферм, 5 молочно-товарных ферм и порядка 100 мини-ферм. С учетом складывания всех мер поддержки – это гранты на семейные фермы и начинающим фермерам, мини-займы, денег у нас хватает. Это все будет двигаться в увязке с новеллами законодательства по земле. Сейчас мы с коллегами готовим еще несколько предложений по обеспечению жильем сельских жителей», – резюмировал Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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