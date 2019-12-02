Авиакомпания «ЮТэйр» определилась с расписанием полетов из Кургана в Югру

Курганский аэропорт и авиакомпания «ЮТэйр» определились с датами запуска субсидированных рейсов из столицы Зауралья в Ханты-Мансийский автономный округ. Как сообщил «Новому Дню» директор курганской воздушной гавани Дмитрий Коваленко, слоты для югорского перевозчика согласованы на зимнее расписание, то есть до конца марта 2020 года.

По данным Дмитрия Коваленко, в Сургут «ЮТэйр» начнет летать с 12 января 2020 года. «Два рейса в неделю – четверг и воскресенье», – уточнил директор курганского аэропорта. Оба рейса вечерние. Полеты в столицу ХМАО – Ханты-Мансийск, ожидаются с 16 января. «ЮТэйр» будет выполнять один дневной рейс в неделю – по четвергам. Полеты будут выполняться на воздушных судах АTR 72 500 вместимостью 70 пассажирских кресел. Стоимость билетов на субсидируемые рейсы составит 5 тыс рублей в Сургут и на тысячу рублей меньше будет стоить билет в Ханты-Мансийск.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году из Кургана будут запущены два авиарейса в Ханты-Мансийский автономный округ. Оба рейса включены в перечень субсидируемых в 2020 году маршрутов. Помощь авиаторам оказывает федеральный бюджет.

Как уточняет Росавиация, в 2020 году на субсидирование региональных рейсов из федерального бюджета выделено 8 347,8 млн рублей, что на 500 млн больше, чем в 2019 году.

Пока из Кургана летает только одна авиакомпания – «ЮТэйр», которая выполняет единственный утренний рейс «Москва-Курган-Москва». И региону очень нужен второй московский рейс, но полеты в столичные аэропорты федеральным бюджетом не субсидируются.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсуждал с собственником курганского аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз», возможность расширить сетку полетов. В итоге летом перевозчикам было сделано особое коммерческое предложение. Речь шла о субсидировании ООО «Аэрофьюэлз» полетов на сумму 6 млн рублей, также аэропорт был готов предоставить авиакомпаниям скидку на авиационный керосин (порядка 10-12 процентов). Ни одна из компаний на предложение тогда не отреагировала.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 02.12.19

Курганский губернатор ввел для своих подчиненных дополнительный KPI. / Учеников автошколы Зауралья, разбившихся насмерть во время урока вождения, отправили кататься на машине с разными шинами. / Курганский Роспотребнадзор: «в Зауралье больных ВИЧ-инфекцией больше, чем в среднем по России». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»