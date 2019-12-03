Житель Кургана предложил заставить город урнами: «каждые 10 метров»

Житель Кургана Игорь Орлов предложил мэрии города свой способ борьбы с мусором в столице Зауралья. Горожанин разместил инициативу на портале «Инициативы Зауралья», в которой настаивает на установке мусорных урн через каждые 10 метров.

«Предлагаю установить мусорные урны у каждого подъезда, во всех дворах города, а так же в местах досуга, таких как ,Горсад, ЦПКиО, детский парк и прочие. Желательно каждые метров 10! Считаю что после этого мусора на данных территориях станет в разы меньше», – такая инициатива была накануне размещена на общерегиональном портале «Инициативы Зауралья».

Недавно размещенное воззвание курганцы пока не поддержали, автору предложения осталось набрать 198 голосов из необходимых 200. Только в этом случае городские чиновники подключатся к обсуждению вопроса. Напомним, голосование за народные инициативы длится на сайте «Инициативы Зауралья» три месяца. Если вопрос набирает установленное количество голосов, то органы власти принимают его в работу.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 02.12.19

Авиакомпания «ЮТэйр» определилась с расписанием полетов из Кургана в Югру. / Курганский губернатор ввел для своих подчиненных дополнительный KPI. / Учеников автошколы Зауралья, разбившихся насмерть во время урока вождения, отправили кататься на машине с разными шинами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»