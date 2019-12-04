Зауралью выдали грант за хорошую работу курганских чиновников

Минфин РФ выделил Курганской области грант 614, 6 млн рублей за эффективную работу региональной власти.

Всего российский кабмин «выписал» премии 50 регионам РФ. Общая сумма, распределенная между субъектами, составила 45 млрд рублей. Средства регионам распределялись с формулировкой «за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов и органов исполнительной власти субъектов».

Работу управленческих команд субъектов правительство страны оценивало по нескольким параметрам. Как уточнил курганский губернатор Вадим Шумков, оценивались, например, уровень доверия жителей региона к президенту и руководству региона, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Как уточнил Шумков, регион использует полученные средства в течение 2019-2020 годов. Правительство Курганской области уже определило, как именно распределить субсидию. С учётом того, что это результат общих усилий, средства направят на развитие региона – это ремонт школ и детских садов, благоустройство дворовых территорий, а также фасадов домов, где живут ветераны и пожилые люди, развитие экономики и решение жилищных вопросов жителей области. Кроме того, часть средств направят непосредственно на выплаты социального характера.

Курган, служба информации

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