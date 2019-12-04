Туалеты, зелень, камеры и умные светильники: курганцы дали задание мэру благоустроить парк и набережную

Мэрия Кургана подвела итоги опроса горожан на тему благоустройства ЦПКиО и городской набережной, которые начали ремонтировать в 2019 году. Свое мнение, сообщили в горадминистрации, высказали 1236 человек.

Голосование по благоустройству ЦПКиО проходило по трем зонам: спортивный город, парк аттракционов и зеленая территория. 56,5% респондентов пожелали видеть в спортивной зоне парка больше тренажеров и турников. Были также пожелания установить столы для настольного тенниса и оборудовать площадку под нормативы ГТО. Люди, голосовавшие на «начинку» зеленой зоны, дружно высказались за дополнительное озеленение парка. Курганцы предлагают высаживать деревья и цветущие кустарники.

В развлекательной зоне, отметили горожане, хватает детских аттракционов, поэтому нужны аттракционы для молодежи и взрослых. «Кроме того, 66,6% опрошенных считают, что на территории отремонтированного парка необходимо разместить такие элементы «Умного города», как камеры видеонаблюдения, и уличное освещение с датчиками движения (51,8% ). Среди предложенных вариантов есть новые. Например, оборудовать места для зарядки смартфонов, разместить 3-D карту парка и организовать на территории парка в летнее время кинопоказы под открытым небом», – сообщает мэрия Кургана.

При благоустройстве набережной реки Тобол, где сейчас идет ремонт, горожане попросили установить туалеты, арт-объекты, необычные скамейки, качели и беседки, оборудовать велопарковки, а также люди просят организовать пункт проката спортинвентаря.

В мэрии Кургана заявили, что все предложения горожан будут рассмотрены профильными департаментами муниципалитета для определения возможности их реализации.

Напомним, ремонт набережной начался в августе 2019 года. В текущем году был проведен ремонт на участке от ул. Кирова до ул. Советская д. 1а. В 2020 году продолжится ремонт участка от ул. Кирова до ул. Ленина. Контракт на ремонт участка от ул. Кирова до ул. Ленина составляет около 60 млн рублей. Заявку на финансирование проекта из федерального бюджета формировало правительство Курганской области по поручению главы региона Вадима Шумкова.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 04.12.19

Жительница Зауралья сначала хотела обманом получить маткапитал, а потом сломала 2-летней дочери ногу. / В курганском селе во время пожара погибли три человека: отец, сын и их гость. / Зауралью выдали грант за хорошую работу курганских чиновников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»