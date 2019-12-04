В Кургане из-за ремонта на несколько дней закроют «самую убитую дорогу»

В Заозерном, где проживает более 100 тыс курганцев, до 13 декабря закрыто движение по ул. Терентия Мальцева. Городская мэрия предупреждает о том, что изменился маршрут пассажирских автобусов.

На ул.Мальцева до 24 часов 13 декабря будет перекрыт участок от ул. Алексеева до ул. Фарафонова. «В связи с производством ремонтных работ», – уточнили в мэрии Кургана. Городские автобусы №№ 17, 32, 33, 37, 307, 309, 316, 330, 371, 381, 391 и 403 до конца ремонта смогут доезжать только до перекрестка улиц Алексеева и Терентия Мальцева.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году подрядики приступили к строительству дороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей). Магистраль в Заозерном построят за 96,5 млн рублей.

Дорогу на ул. Мальцева, которую курганцы еще пару лет назад переименовали в «самую убитую», оплачивает федеральный бюджет, вложения города и области минимальны.

Ранее прокуратура Зауралья пришла к выводу, что на проезжем полотне нет асфальта и «имеются дефекты, параметры которых превышают предельно допустимые размеры». Надзорное ведомство, убедившись, что по ул. Мальцева могут передвигаться только внедорожники, в 2018 году выдало мэрии Кургана предписание начать ремонтно-строительные работы. Курганская Госавтоинспекция, в свою очередь, составила акт, что в таком состоянии одна из ключевых дорог микрорайона непригодна для движения.

В рамках контракта строительства дороги по ул. Мальцева предполагается не только ее асфальтирование, но и перекладка инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. На устройство сетей генподрядчик должен дать гарантию 5 лет, 8 лет на земляное полотно и 6 лет гарантии на основание дорожной одежды.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 04.12.19

Из гранта, который губернатор Шумков получил за свою эффективность, курганские ветераны получат выплаты. / Туалеты, зелень, камеры и умные светильники: курганцы дали задание мэру благоустроить парк и набережную. / Жительница Зауралья сначала хотела обманом получить маткапитал, а потом сломала 2-летней дочери ногу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»