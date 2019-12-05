Суд вынес приговор курганскому полицейскому, который изуродовал молодого мужчину

В Курганской области вынесен приговор экс-полицейскому, который во время драки в кафе проломил 21-летнему мужчине челюсть. Как сообщает в четверг, 5 декабря, прокуратура Курганской области, бывший сотрдник МО МВД России «Шумихинский» признан виновным, силовик отправится на 2 года в тюрьму. Также он должен компенсировать пострадавшему моральный вред. Сумма компенсации 250 тыс рублей.

Как сообщал «Новый День», в марте 2018 года в одном из ночных заведений города Шумиха произошла драка. Полицейский пришел в клуб отдохнуть, но вместо этого сломал челюсть молодому человеку 1997 года рождения. «Полученный перелом челюсти привел к деформации лица. Данные последствия перелома нижней челюсти являются неизгладимыми и могут быть устранены только с помощью оперативного вмешательства», – уточняли ранее в СУ СКР по Курганской области.

Представитель полиции был оперативно уволен из органов «по дискредитирующим основаниям». Дело было возбуждено по ч.1 ст. 112 УК РФ. (причинение вреда здоровью).

Курган, Шумиха, служба информации

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