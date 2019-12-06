Курганский губернатор Шумков про новую плату за детский сад: «это проявление неуважения»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рекомендовал мэрии Кургана отменить постановление об увеличении родительской платы за детсад сразу на 800 рублей, об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм. Позицию горадминистрации глава региона назвал «неуважением» и посоветовал объясниться.

«Спасибо за информацию. В качестве аргумента город указывает, что в среднем в Кургане сейчас самая низкая плата по УрФО, не позволяющая полноценно платить за питание. Проверим. Вместе с тем, вне зависимости о того, чем обосновано такое решение, согласен, что поднятие платы почти на 30% является проявлением неуважения. Келейность таких решений без понятной, логичной и публичной информационной работы также напрягает. Разбираемся», – написал Шумков.

Постановление об увеличении платы Шумков городской мэрии порекомендовал отменить, а также посоветовал закупать продукты для детсадов централизованно. Также глава региона ждет от мэрии «полное и развернутое пояснение».

Родительская плата за детские сады должна была измениться в столице Зауралья с 1 января 2020 года. Сейчас она составляет 2100 рублей, с учетом повышения сразу на 800 рублей, один детсадовец будет обходиться семье в 2900 рублей. Ршение мэрии курганцы активно осуждали в социальных сетях.

Курган, служба информации

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