Курганский митрополит сменил руководство Чимеевского монастыря, где сгорели храм и чудотворная икона

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в воскресенье, 8 декабря, представил исполняющего обязанности наместника Чимеевского мужского монастыря. Прежний смотритель, при котором в Чимеево сгорели черковь и главная монастырская икона, подал прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте курганской епархии.

Новым наместником Чимеевского монастыря стал 48-летний Иеромонах Варнава (Ваулин). До этого времени он служил в храме Сятого Духа в поселке Смолино. Родился в Екатеринбурге. С 2000 года иеромонах.

Прежний наместник обители – иеромонах Петр (Синчилов) – освобожден от должности по состоянию здоровья на основании поданного прошения, сообщается на сайте курганской епархии.

После литургии в храме Чимеевского монастыря глава курганской епархии Даниил осмотрел строительную площадку, где возводится новый кирпичный храм на месте сгоревшей 3 июля 2019 года Казанской церкви. «В завершении визита архипастырь провёл духовный собор с братией, где представил нового исполняющего обязанности наместника», – сообщает пресс-служба митрополита.

Напомни, 3 июля 2019 года в Чимеевском монастыре произошел пожар. В огне полностью сгорели деревянная церковь и Чимеевская икона Божьей Матери, которую верующие считают чудотворной.

По предварительной версии, пожар начался из-за профилактики сплит-системы, установленной в храме. Работу выполняли подрядчики из Тюмени. В день пожара батюшка Петр уехал в Курган вместе с ключами, без которых невозможно было достать икону из-под бронированного стекла.

Обгоревшие фрагменты иконы были отданы на реставрацию, их вживили в новых лик. Сам сгоревший храм также будет восстановлен на средства благотворителей. Сумма предполагаемых затрат около 32 млн рублей. Как сообщал «Новый День», строительство храма уже началось.

Курган, служба информации

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