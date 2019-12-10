В Курганской области закончился прием заявок на аукцион по продаже здравницы Зауралья

В Курганской области вновь не состоялся аукцион по продаже санатория «Лесники», который входит в состав региональной здравницы «Курорты Зауралья». Как подтвердили «Новому Дню» в департаменте имущественных и земельных отношений, от потенциальных покупателей заявок не поступило.

Как уточняется в материалах аукциона, «Лесники» на повторный аукцион выставлялись по той же цене – 193 млн рублей. Заявки от покупателей принимались до 17 часов сегодняшнего дня.

К числу самых дорогостоящих активов санатория относятся три спальных корпуса, которые оцениваются в 36, 25 и 47 млн рублей. Более 60 млн рублей – стоимость столовой, здания клуба и земельного участка. Всего у санатория девять зданий.

Здравница расположена в реликтовом сосновом бору Кетовского района в 20 км от столицы Зауралья. Санаторий славится своей минеральной водой «Лесники», целебные свойства которой близки к тем, что прославили на весь мир немецкий курорт Баден-Баден.

Как сообщал «Новый День», в ноябре аукцион по продаже «Лесников» за 193 млн рублей также был признан несостоявшимся.

Санаторий – одна из здравниц акционерного общества «Курорты Зауралья», которое на 100% принадлежит правительству Курганской области. Само акционерное общество также готовится к частичной приватизации. Область планирует продать 49% акций. Капитал АО «Курорты Зауралья» составляет 27 млн рублей.

Источник агентства в областном правительстве ранее сообщал «Новому Дню», что в планах не просто продать «Курорты Зауралья», а оформить сделку с потенциальным инвестором или инвесторами, которые смогут вложиться в оздоровление предприятия или вообще начнут строительство новых оздоровительных комплексов.

В число активов АО «Курорты Зауралья» входят санатории «Лесники», «Сосновая Роща», «Озеро Медвежье» и «Ингала». Они позиционируются как международные грязелечебницы Зауралья и действительно имеют серьезный потенциал. Эти места вполне способны конкурировать с Алтаем, где расположены популярные лечебницы.

При таком потенциале госактив последние несколько лет балансировал на грани банкротства и демонстрировал многомиллионные убытки. Нынешнее правительство намерено продать пакет акций акционерного общества инвесторам, предварительно погасив долги предприятия. Для чего и выставляется на продажу одно из подразделений акционерного общества – санаторий «Лесники».

Курган, служба информации

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