Экс-курганского прокурора официально представили в Магадане

Курганец Олег Седельников в среду, 11 декабря, официально представлен в должности прокурора Магаданской области. Об этом сообщается на сайте магаданской прокуратуры.

Предшественник Седельникова – 61-летний Анатолий Васильев, в результате рокировки возглавит прокуратуру Ямала.

52-летний прокурор Седельников родился в Кургане. Окончил Свердловский юридический институт. Карьеру в органах начинал в Кетовском районе Зауралья. До перевода в Магадан занимал пост первого заместителя прокуратуры Курганской области. За примерное исполнение служебных обязанностей имеет 11 поощрений от генерального прокурора.

Курган, служба информации

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