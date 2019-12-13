Жителей Кургана попросили не путать унитазы с мусоропроводом

На курганских очистных произошел крупный засор канализации. Как сообщает водоснабжающая компания «Водный союз», из-за очередного залпового выброса мусора одну из трех конструкций 12 декабря пришлось остановить. Глава компании Владимир Овсянников в пятницу, 13 декабря, выступил с обращением к курганцам.

Директор компании сообщил, что сотрудники очистных сооружений канализации несколько часов вручную «отдирали застрявшие в металлических решетках тряпки».

«Решетки не предназначены для работы с таким видом загрязнений. После попадания в них отходов из синтетического волокна, они ломаются, людям приходится очищать их вручную. Несмотря на то, что об этой проблеме мы уже неоднократно заявляли, она остается для нас актуальной», – заявил г-н Овсянников и напомнил курганцам, что впереди новогодние праздники и всем бы очень хотелось, чтобы они не были омрачены нарушениями в работе городской канализационной системы.

«Новый День» неоднократно сообщал, что городская канализация не выдерживает наплыва бытового мусора. Летом специалисты водоснабжающей компании пригрози, что единственные в городе очистные сооружения канализации встанут на ремонт. «Раньше это были длинные «косы», сплетенные из бытовых и гигиенических салфеток. В последнее время – просто огромная масса тряпок. Каждый день мы достаем из решеток более 1,5 тонн мусора. К примеру, на днях только за два часа на ОСК «приплыло» более 3 тонн синтетических отходов», – рассказывал летом и.о.начальника цеха ОСК Юрий Богачев.

Курган, служба информации

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