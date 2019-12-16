Мэр Кургана послал депутата-коммуниста в баню, он и пошел: «сегодня написал заявление»

Депутат гордумы Кургана от КПРФ Яков Сидоров в понедельник, 16 декабря, написал заявление о приеме на работу в МУП «Бытовые услуги». Оппозиционер решил возглавить работу курганской муниципальной бани после забавного эпизода, который произошел во время последнего заседания думы Кургана.

Как сообщил «Новому Дню» Яков Сидоров, заявление о приеме на работу в должности руководителя МУП «Бытовые услуги» написано сегодня. Подписал ли его мэр Кургана Андрей Потапов, претендент на вакансию Сидоров не знает.

При этом коммунист намерен приступит к работе не ранее, чем 1 февраля 2020 года, чтобы успеть утрясти некоторые формальности. В том числе, закончить дела, связанные с нынешней профессиональной деятельностью и приостановкой адвокатского статуса. А вот статус депутата не мешает Сидорову возглавить муниципальную контору.

Депутат-коммунист и адвокат Яков Сидоров напомнил, что получил предложение «пойти в баню» лично от мэра Кургана Андрея Потапова. Депутаты во время последней сессии горсовета обсуждали тарифы для муниципальной бани, которые решено оставить на уровне 2019 года – 110 рублей. При этом затраты МУПа выше – почти 180 рублей, разницу субсидирует городской бюджет. Депутат Сидоров усомнился в том, что муниципальное предприятие эффективно, на что Потапов предложил народному избраннику возглавить «Бытовые услуги». «Если кто-то хочет поуправлять в администрации Кургана, то велком», – ответил Сидорову мэр столицы Зауралья.

Сегодня будущий директор МУП «Бытовые услуги» пообещал «Новому Дню», что все злоупотребления, которые могли быть в муниципальной структуре, будут «пристально изучаться и разбираться».

«Моя мама мне всегда говорила – в работе позора нет. И я согласился на эту работу легко. Будем наводить там порядок. 51-летний мужик с почти тремя высшими образованиями, с 20-летним стажем адвокатской работы – разберусь, что там происходит. Если, конечно, Потапов не передумает», – заявил Яков Сидоров.

Курган, служба информации

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