В Курганской области ждут делегацию по вопросу, который Путин обсуждал с главой Китая

В Кургане с 22 по 25 декабря ждут делегацию из Китайской народной Республики (КНР), в состав которой войдут специалисты по логистике, закупке зерна и масла. Об этом «Новому Дню» сообщили в департаменте АПК Курганской области.

Как сообщал «Новый День», в июне 2019 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Главы государств обсудили возможность сотрудничества российских аграриев с Китаем. По итогам этой встречи Курганская область была включена в перечень семи регионов РФ, которым предоставляется право экспортировать пшеницу в Китай.

Как сообщили в региональном департаменте АПК на запрос «Нового Дня», курганские аграрии пока не могут поставлять зерно в КНР – производители просто не имели возможности выполнить все требования Китая.

«В 2019 году в полевом мониторинге посевов пшеницы, для дальнейшей отправки в КНР, участвовали 14 сельскохозяйственных предприятий Курганской области. По результатам проведенных обследований управлением Россельхознадзора по Курганской области и предоставленных заключений Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» наличия карантинных объектов в посевах пшеницы не выявлено», – уточнили в ведомстве.

При этом в мониторинге нуждался еще и посевной материал.

«В 2019 году был проведен только полевой этап фитосанитарного мониторинга. Фитосанитарная экспертиза высеваемых семян в 2019 году не была проведена ввиду позднего включения Курганской области в Протокол», – добавили в департаменте АПК.

Протокол, о котором говорят курганские чиновники, в июне 2019 года был заключен между Россией и структурой КНР (госуправление), которая контролирует качество пшеницы, экспортируемой из России.

Только в 2020 году, при проведении полного фитосанитарного мониторинга семян и посевов пшеницы, урожая 2020 года, у сельскохозяйственных предприятий Курганской области появится возможность получить разрешение на экспорт зерна в Китайскую Народную Республику.

Как ранее сообщал «Новый День», в списке экспортеров на сегодняшний день значатся два курганских производителя льна. Как только Кремль сообщил о важной для Зауралья договоренности с КНР, курганские аграрии запустили сложную процедуру вхождения в список экспортеров. Первыми о своей готовности включиться в процесс еще летом заявили сельхозпредприятия трех территорий Зауралья – Шадринский, Петуховский и Кетовский районы.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 18.12.19

Курганца будут судить за лжедонос на товарища. / В Зауралье тепловики пугают 800 человек остановкой котельной. / В Кургане на «зебре» женщину-пешехода сбили сразу две машины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»