Курганский губернатор Шумков рассказал, каких вопросов ему на хватило на пресс-конференции Путина

Курганский губернатор Вадим Шумков в четверг, 19 декабря, смотрел ежегодную большую пресс-конференцию президента Владимира Путина вместе с активистами Зауралья.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Вадим Шумков по приглашению активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта смотрел прямую трансляцию пресс-конференции в библиотеке имени А.К. Югова. Присоединиться к главе региона могли журналисты и активисты.

Вадим Шумков, отвечая на вопрос, какая самая актуальная, по его мнению, для Курганской области тема должна быть озвучена на пресс-конференции, отметил: «Самый главный вопрос от Курганской области задали жители региона, он прозвучал на встрече с президентом, которая у меня была в августе этого года – это низкие доходы и высокий тариф. Я считаю, что в двух этих параметрах кроются основные проблемы, которые мы сегодня пытаемся решать в Курганской области».

В четверг, 19 декабря, Владимир Путин в 15-ый раз провел свою большую пресс-конференцию. В этом году глава государства отвечал на вопросы журналистов 4 часа 18 минут. Встреча длилась дольше, чем в 2018 году, но не побила рекорд десятилетней давности, когда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут. В этом году на встречу с Путиным аккредитовалось рекордное количество журналистов из российских и зарубежных СМИ – 1895 человек. В Москву уехали и курганские корреспонденты, но задать вопрос президенту им не удалось.

Курган, служба информации

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