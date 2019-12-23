Китайская делегация приехала за курганским зерном

В Курганскую область прибыла делегация из Китайской народной Республики (КНР). В понедельник, 23 декабря, представители КНР встретятся с сельхозпроизводителями Зауралья, которые готовы экспортировать зерно в Китай.

Как сообщает региональный департамент АПК, запланированы встречи с представителями областного Россельхознадзора, директором департамента АПК Курганской области Владимиром Архиповым и главами некоторых сельхозпредприятий региона.

Как сообщал «Новый День», в июне 2019 года президент Владимир Путин обсудил с главой КНР Си Цзиньпином возможность сотрудничества российских аграриев с Китаем. По итогам этой встречи Курганская область была включена в перечень семи регионов РФ, которым предоставляется право экспортировать пшеницу в Китай.

В 2019 году курганские аграрии не успели начать поставки зерна в КНР, так как китайская сторона предъявляет к экспортерам ряд требований. В том числе, должен быть проведен мониторинг посевного материала.

«В 2019 году был проведен только полевой этап фитосанитарного мониторинга. Фитосанитарная экспертиза высеваемых семян в 2019 году не была проведена ввиду позднего включения Курганской области в Протокол», – ранее комментировали «Новому Дню» в департаменте АПК.

Протокол, о котором говорят курганские чиновники, в июне 2019 года был заключен между Россией и структурой КНР (госуправление), которая контролирует качество пшеницы, экспортируемой из России.

Только в 2020 году, при проведении полного фитосанитарного мониторинга семян и посевов пшеницы урожая 2020 года, у сельскохозяйственных предприятий Курганской области появится возможность получить разрешение на экспорт зерна в Китайскую Народную Республику.

Курган, служба информации

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