В Кургане вынесен приговор матери, которая оставила умирать троих детей в горящем доме

Мать троих детей, погибших во время пожара в Юргамышском районе, проведет три года в колонии-поселении. О решении суда во вторник, 24 декабря, сообщает СУ СКР по Курганской области.

Резонансная трагедия произошла 26 января 2019 года в деревне Раздольная Юргамышского района – ночью загорелся частный дом. В этот момент в доме находились мать и ее дети 2010, 2012 и 2013 годов рождения. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, женщина не предприняла никаких мер, чтобы спасти детей. Она просто покинула горящий дом. Уже потом следователи установили и причину трагедии – пожар случился из-за обогревателя кустарного производства. Он остался включенным, когда семья легла спать.

Как сообщал «Новый День», в январе 2019 года в Юргамышском районе прозошел еще один такой же пожар: в частном доме также погибли трое детей. Эти две трагедии, которые произошли друг за другом с разницей в сутки, потрясли Курганскую область, а также погубили карьеру теперь уже экс-главы Юргамышского района Игоря Касатова.

В момент трагедий он находился в отпуске. Инсайдеры «Нового Дня» рассказывают, что когда коллеги позвонили Касатову в Сочи и сообщили, что погибли дети, градоначальник отказался прерывать свой отпуск по такому поводу. На место трагедии приехал губернатор Вадим Шумков, в области был объявлен траур, а глава района продолжал отгуливать отпуск. Это стоило ему карьеры: уже в начале февраля Касатов ушел в отставку.

Курган, служба информации

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