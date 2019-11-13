В Курганской области силовики занялись экс-главой района, который выписал жене большую зарплату

Недавние события в Юргамышском районе – гибель шестерых детей в пожарах, отставка главы района Игоря Касатова, обрушение потолка в детском саду «Улыбка» – переплелись и превратились в историю, с которой пришлось разбираться силовикам и чиновникам. Выяснилось, что Касатов три года назад устроил свою жену руководить детсадом «Улыбка» и приказал подчиненным платить ей двойную зарплату. После трагических событий в районе, когда мэр остался без работы, супругу помогла уже сама Марина Касатова. Устроила к себе рабочим и отправила в долгий оплачиваемый отпуск по уходу за внуком.

В январе 2019 года Курганскую область потрясли две трагедии. В двух пожарах, которые произошли друг за другом с разницей в сутки, погибли шестеро маленьких детей.

Глава Юргамышского района Игорь Касатов в этот момент находился в отпуске. Инсайдеры «Нового Дня» рассказывают, что когда коллеги позвонили Касатову в Сочи и сообщили, что погибли дети, градоначальник отказался прерывать свой отпуск по такому поводу. На место трагедии приехал губернатор Вадим Шумков, в области был объявлен траур, а глава района продолжал отгуливать отпуск. Это стоило ему карьеры: уже в начале февраля Касатов ушел в отставку.

В июле Юргамышский район опять попал в повестку: в детском садике «Улыбка», который был построен 2016 году, в одной из групп прямо во время сончаса на спящих малышей обрушился слой потолка. Один ребенок пострадал и был госпитализирован.

После ЧП в садике и районной администрации началась проверка с участием силовиков и областного департамента образования, в ходе которой вскрылось много интересного.

Тут стоит отметить, что детским садом практически с момента его открытия заведует Марина Касатова, супруга экс-главы района. Сначала она была замом, в сентябре 2017 года стала полноправным руководителем детского сада «Улыбка» – самого крупного детсада района, который могут посещать 240 дошколят.

Тем, что бывший глава помог трудоустроить свою супругу, мало кого удивишь, но вот доходы Марины Касатовой проверяющих поразили. При формировании ее зарплаты применялись коэффициенты, позволяющие начислять г-же Касатовой ежемесячно 66 тыс. рублей. Это ровно в два раза больше, чем средняя зарплата, которую получают завсадами Зауралья.

В табеле работников детского сада «Улыбка» оказался и сам экс-глава Юргамышского района Игорь Касаткин. 11 февраля 2019 года, практически сразу после своей отставки, он был трудоустроен рабочим в «Улыбку», но поработать на новом месте не успел. Уже 12 февраля Игорь Касаткин ушел в оплачиваемый отпуск по уходу за малолетним внуком.

Долгий отпуск – 457 календарных дней, вполне законный и правильно оформленный. Ежемесячно из Фонда социального страхования Игорь Касаткин теперь получает 40% оклада с предыдущего места работы, то есть от мэрской зарплаты. Это примерно 24 тыс. рублей в месяц.

Юридических вопросов к отпускнику Игорю Касатову и его работодателю в лице супруги Марины Касатовой нет. А вот к повышенным доходам самой заведующей «Улыбки» они у проверяющих появились.

«Если честно, то дело было так: в 2016 году Касатов вызвал нескольких специалистов районной администрации и приказал найти возможность платить его жене двойную зарплату. Думали, искали, применили все коэффициенты, которые только было возможно применить. Другими словами, Касатов заставил своих подчиненных совершить должностное преступление», – рассказывает на условиях анонимности источник «Нового Дня» в районной администрации.

После проверок зарплату Касатовой пересчитали. Как сообщила «Новому Дню» руководитель отдела образования администрации Юргамышского района Валентина Бакланова, входе проверки выяснилось, что Касатова неправомерно получила повышенный коэффициент к окладу и теперь она должна вернуть в бюджет 124 тыс. рублей.

«Ее заработную плату пересмотрели в соответствии с федеральным законодательством, изменили коэффициент. С 15 июля ее зарплата была уменьшена до 40 тыс. рублей. Акт проверки Касатова подписала и, следовательно, согласилась», – говорит Бакланова.

По данным источников «Нового Дня», новый глава района и вовсе предложил Марине Касатовой уволиться, но она продолжает занимать свой пост и даже пытается оспорить решение районной администрации.

Валентина Бакланова сообщила «Новому Дню», что завсадом «Улыбка» обратилась в Трудинспекцию и заявила «об ухудшении условий труда», а именно об уменьшении размера оклада. «В Трудинспекции разбираются, поступил запрос, в ведомство были отправлены все запрашиваемые инспекторами документы», – резюмировала руководитель районного отдела образования.

Проверка УМВД, связанная с обрушением потолка на детей, закончилась отказом в возбуждении уголовного дела. Между тем, документы, которые всплыли во время работы следствия, могут стать причиной для нового вмешательства силовиков.

Источники агентства не исключают, что экс-главу Юргамышского района Игоря Касатова из-за зарплатных коэффициентов для его супруги могут привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий.

Сама Марина Касатова, по словам Валентины Баклановой, тем временем написала заявление о переводе ее с должности заведующей детсадом на должность заместителя руководителя МДОУ «Улыбка».

В районной администрации также добавляют, что на г-жу Касатову поступает много жалоб. У нее не сложились отношения с коллективом.

Супруги Касатовы ситуацию видят по-другому. Как заявил «Новому Дню» Игорь Касатов, он не боится результатов проверки. «Ничего не знаю. Все проверили и все нормально там», – заявил экс-глава района.

Прокомментировал Касатов и информацию о том, что с его подачи районная администрация начисляла Марине Касатовой двойную зарплату. «По моему указу? Это все враки», – отрицает бывший мэр. А вот на вопросе о трудоустройстве в садик с последующим уходом в оплачиваемый отпуск Касатов решил прекратить разговор. «Я пенсионер», – ответил он и бросил трубку.

Сама Марина Касатова говорить о трудоустройстве мужа не отказывается. И не скрывает, что должность в садике он получил с одной единственной целью – уйти в отпуск по уходу за ребенком и получать за это установленные законом выплаты.

«Это так и обсуждалось, что он будет сидеть с ребенком. Вышел на пенсию, а чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, нужно быть трудоустроенным. В садике была вакансия, она и сейчас есть. Никто не хочет идти на эту должность. Муж не получал и не получает деньги от организации. Все оформлялось через соцзащиту», – говорит Марина Касатова.

В двойной зарплате она винит неких финансистов: «Просто там коэффициент был нарушен, когда меня назначали. Финотдел оформил его с ошибками. Это их вина. Все выяснилось во время проверки. Я даже не знала, что он не правильный. Получала и получала… Сейчас мне сделали другой коэффициент, зарплата немного уменьшилась. Ничего страшного».

Всю сумму – 124 тысячи излишне полученных рублей, Марина Касатова собирается вернуть. «У меня нет никакого конфликта, я никакой жалобы не писала. Я все выплачу и верну. Уже начала возвращать, частями», – сказала жена бывшего главы района.

Отметим, что Юргамышский район всегда считался проблемным и периодически попадает в повестку. В феврале в юргамышской школе детей накормили школьным обедом, в котором плавали куски мяса с белыми отростками. В июле произошло ЧП с потолком в детском саду.

Много вопросов к главе поселка Юргамыш Алексею Першину. Поселок просто утопает в грязи.

Накануне территорию посетил курганский губернатор Вадим Шумков. «В поселке грязно – пакеты, бутылки, ничего не убрано, – Вадим Шумков потребовал исправить ситуацию. – Сейчас здесь сделан тротуар, но из-за грязи его не видно. Приводите все в порядок». За такое управление на г-на Першина будут заведены административные дела.

При этом муниципалитет получает помощь областных властей. На 2020 год Шумков поручил запланировать профильному ведомству ремонт в Юргамыше 4,5 км дорог с их освещением, а также остановку с переходом. Уже начался капитальный ремонт центральной районной больницы, запланирован ремонт Юргамышской школы, детского сада «Сказка.

«Глава поселения получит предупреждение, будет наводить чистоту. В планах – привести в порядок стадион, отремонтировать школу и детский сад, продолжить ремонт больницы, и, конечно, дорог. По этому году поработали не очень удовлетворительно и по объему, и по качеству. Деньги довели своевременно, но выполнили не все. Будем отрабатывать», – прокомментировал свой недавний визит в Юргамыш губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Юргамышский район. Другие новости 13.11.19

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