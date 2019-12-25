Главные решения, реформы и поступки Шумкова: как за год изменилась Курганская область

Год и три месяца – столько времени Курганской областью руководит губернатор Вадим Шумков. «Новый День» подвел итоги его работы, вспомнил главные решения и инициативы Шумкова, которые оценили федеральные эксперты и уже зафиксировала статистика. И именно эти реформы запустили процесс социально-экономической перезагрузки бедного и глубоко депрессивного, как все привыкли считать, Зауралья, «где красть больше нечего».

Материнский капитал: петиции и годы ожиданий

В конце декабря 2018 года, спустя всего три месяца поле назначения Вадима Шумкова врио губернатора, область погасила долги по материнскому капиталу. Выплат молодые мамы ждали почти два года. За это время облправительство накопило задолженность 200 миллионов, обещанных денег годами не получали 568 семей.

С 2016 года долги региональной власти перед мамочками были одной из острейших социальных проблем. Получатели выплат даже обращались с петицией к президенту Владимиру Путину.

Вадим Шумков, взявший на себя обязательства предыдущей команды облправительства, прокомментировал тогда решение вопроса так: «Все, что власть обещает, необходимо всегда исполнять. Это основное, на чем строится доверие».

Золотой мусор

Еще одним ярким событием годичной давности стало решение Вадима Шумкова расторгнуть контракт с мусорным регоператором – ООО «Компания «Рифей».

Компания, зарегистрированная в Тюмени и подконтрольная бизнес-империи Алексея Боброва и Артема Бикова, не успела в статусе регоператора приступить к сбору, вывозу и утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов) Зауралья. При этом бизнесмены с согласия экс-команды облправительства решили, что мусорный тариф для населения вырастет сразу в 5,5 -7 раз. Также соглашением не предусматривались инвестиции в «мусорную» реформу.

Разрыв соглашения стоил Курганской области отсрочкой старта «мусорной» реформы. Пришлось вновь объявлять конкурс по выбору регоператора и только с третьей попытки торги состоялись. С 1 января 2020 года Зауралье переходит на новую схему обращения с ТКО. Все вопросы, связанные со сбором, вывозом и утилизацией отходов будет решать курганская компания «Чистый город». Тариф для населения и юридических лиц власти назовут со дня на день, но одно известно точно – он будет достаточным, чтобы реформа стартовала, но максимально низким для курганцев.

Тариф и нулевая индексация

Впервые энерготарифы для населения Курганской области остановили свой рост. Они традиционно меняются два раза в год. Стандартная индексация происходит с 1 января и 1 июля.

Июль 2019 года – тариф для курганцев не повышается и остается на уровне 3,32 рубля за киловатт. В России нулевая индексация зафиксирована только в Курганской области. «Несмотря на повышение НДС, тариф для населения по электроэнергии удалось в этом году не повысить ни на копейку», – прокомментировал полгода назад Шумков «заморозку».

Декабрь 2019 года. Правительство Зауралья вновь принимает беспрецедентное решение: тариф на электроэнергию с 1 января до 1 июля 2020 года в очередной раз останется без изменений и составит все те же 3 рубля 32 копейки для городского и 2 рубля 32 для сельского населения. Ранее предполагалось, что тариф на электричество должен вырасти до 3 рублей 43 копеек – минимального значения, установленного для Курганской области ФАС России.

За сухими цифрами – огромная работа и глубокий аудит всей энергосистемы Зауралья. В том числе, тщательному анализу подвергся метод формирования тарифа для курганцев.

Как подробно сообщал «Новый День», для энергетики региона применяется так называемый метод доходности инвестированного капитала (RAB). Смысл RAB заключается в том, чтобы модернизировать электросетевое хозяйство за счет инвестсоставляющей, заложенной в тариф. В короткий срок.

Но в Зауралье RAB действует же 10 лет. За это время энергокомпания СУЭНКО (контролируется все теми же энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) получила дополнительно к выручке от операционной деятельности 15 млрд рублей (этой суммы хватит на то, чтобы дважды построить новое электросетевое хозяйство).

При этом, по данным Минэнерго, получая миллиарды, СУЭНКО не выполняла обязательства. К примеру, в 2017 году инвестиционная программа была исполнена компанией лишь на 14,8%.

Известный экономист, аналитик, телеведущий и бывший чиновник администрации президента Михаил Хазин уверен, что курганский губернатор выбрал единственно правильный путь. «Задача региональной власти в целом и губернатора в частности – жестко противостоять монополистам, если их действия могут навредить населению и ухудшить качество жизни людей», – прокомментировал «Новому Дню» Михаил Хазин.

Удивили президента

Одним из самых ярких политических событий минувшего года стала встреча президента Владимира Путина с губернатором Шумковым. Этот августовский диалог потом еще долго обсуждало бизнес-сообщество Зауралья.

Шумков показал президенту энерготарифы для муниципальных учреждений и субъектов бизнеса. И в Курганской области бюджетники и предприниматели платят энергетикам 7,78 рублей/кВтч.

Эта же категория юрлиц в других регионах УрФО, в среднем, привыкла куда к более низким тарифам – 3,97 рублей /кВтч. Среднероссийский показатель – 4,24 рублей /кВтч.

Глава государства тогда обратил особое внимание на разрыв. Облаправительство, оценив действия энергетиков, ответило беспрецедентной мерой: в 2020 году энерготариф для бизнеса и бюджетников впервые за всю историю региона начнет снижаться, а не расти. Снижение – на 1, 69 рублей.

«Тариф снижен за счет перерасчета базы инвестированного капитала, которая заложена в основу для расчета выручки регулируемой организации. Департамент государственного регулирования цен и тарифов провел большую работу по анализу представленной документации и пришел к выводу, что сумма инвесткапитала была завышена в 11 раз», – прокомментировали в региональном департаменте государственного регулирования цен и тарифов.

Агроинвесторам – кредиты под нереально низкий процент

В 2019 году по инициативе Шумкова в Курганской области была запущена программа финансирования небольших инвестпроектов.

Предпринимателям Зауралья предлагаются кредиты под 3-5 процентов годовых. Под новую программу развития так называемой малой экономики попадают небольшие инвестпроекты: «Мини-завод», «Мини-ферма» и «Услуги». Для «маленьких» зарезервированы 300 млн рублей.

Региональные власти предлагают брать под такие производство готовые площадки в индустриальных парках на льготных условиях. «Берите. Вкладывайтесь в создание новых предприятий», – призвал Шумков малый бизнес.

Агростартап: уже реальность

Еще одна новинка для аграриев Зауралья – агростартапы. Программа действует с 2019 года в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Максимальный размер гранта – 3 млн рублей при условии софинансирования не менее 10%.

Свиноводство, как спецзадание

Со следующего года в Курганской области планируют ежегодно создавать по 100 мини-ферм, а также запустить 5-7 инвестпроектов по строительству свиноферм на 500 голов.

«В 2020 году в Курганской области дополнительно к тем двум свинофермам, которые мы начали строить в этом году, должны построить еще 5 свиноферм, 5 молочно-товарных ферм и порядка 100 мини-ферм. С учетом складывания всех мер поддержки – это гранты на семейные фермы и начинающим фермерам, мини-займы, денег у нас хватает», – прокомментировал особое задание для регионального департамента АПК Вадим Шумков.

Налоги: все по минимуму

В 2019 году курганское правительство воспользовалось своим правом снижать базовые налоговые ставки для предпринимателей, максимальные пределы которых устанавливает федерация.

Ставка для предпринимателей Зауралья, применяющих упрощенное налогообложение (УСН) по системе «доходы минус расходы», была снижена с максимальной величины – 15%, до 5 %. Тут есть одно утонение: нижний порог ставки касается предпринимателей, чьи инвестиционные проекты включены в раздел инвестпроектов областного реестра. При этом бизнесмены должны инвестировать в свой бизнес не менее 10 млн рублей.

Максимальная ставка УСН (по системе «доходы») – 6 %. Регионы могут устанавливать ее в диапазоне от 1 до 6%. Для ряда видов экономической деятельности в Зауралье ставку понизили до разрешенного минимума – 1%. Такая же величина установлена для вновь зарегистрированных «упрощенцев».

«Свой дом» и льготный кредит

Для жителей области с невысоким уровнем дохода в Зауралье запущена программа «Свой дом». Такая мера поддержки предусматривает выдачу льготных займов на строительство собственного дома в размере до 300 тысяч рублей, под 3% годовых, на срок до 5 лет. Займами могут воспользоваться молодые и многодетные семьи.

Земельные участки – безвозмездно

В уходящем году в Курганской области впервые безвозмездно начали раздавать земельные участки жителям региона под ИЖС и подсобное хозяйство.

На землю могут претендовать пять льготных категорий граждан, которым в аренду без проведения торгов нарезают 4-20 соток земли под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ). И 100 га получают фермеры, для запуска своих хозяйств.

Земельные участки, подведенные к инфраструктуре, предоставляются на территории любого муниципального образования Курганской области, кроме городов Кургана и Шадринска, Кетовского и Лесниковского сельсоветов Кетовского района.

Участки, предоставленные в аренду под ИЖС и ЛПХ, можно будет бесплатно получить в собственность при соблюдении двух условий: завершение строительства жилого дома в течение 3 лет, либо рождение ребенка. В ином случает земля выкупается за 50% от ее кадастровой стоимости, или арендуется.

21 человек уже выразили желание получить землю, а 10 курганцев – успели в 2019 году воспользоваться такой мерой поддержки.

Первый взнос по ипотеке за счет бюджета

С мая в Зауралье по поручению губернатора Шумкова заработала еще одна новая программа – областной бюджет возмещает первый взнос по ипотеке многодетным и молодым семьям, медикам и педагогам, оформившим заем через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию (КИЖК). Сумма субсидии – 30% от стоимости жилья, но не более 300 тыс рублей.

Также через КИЖК перечисленные граждане могут получить под льготную аренду участки под ИЖС с подведенной инфраструктурой. Если в течение 5 лет люди построят на пустых участках дома, они получают право выкупить землю по сниженной цене.

Древесина

Кроме земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, жители области могут получить древесину, пиломатериал или готовые домокомплекты по льготной стоимости.

Преференции распространяются на жителей области, которые в результате ЧС утратили единственное жилье, многодетные семьи, а также на молодые семьи.

С июля – время запуска программы, 36 семей подали заявки на домокомплект (дом размером 6х8 м и баня 3х4 м), который стоит 105 тыс. рублей, что в 3-4 раза ниже среднерыночной цены.

Пиломатериал (брус и доска) до 35 куб. м курганцы также могут выкупить по минимальной цене – 7 тыс. руб за 1 куб. м.

Миллионы медикам

Введена новая меру поддержки для врачей – с этого года субсидию на погашение ипотеки в 500 тысяч рублей могут получать оба супруга, которые работают в больницах области. Таким образом семья врачей вместо 500 тысяч рублей получит 1 млн рублей. На соцподдержку докторов в возрасте до 35 лет региональный бюджет в 2019 году выделил 6 млн рублей.

Не напрасно старались

Непривычные для Курганской области меры социальной поддержки уже зафиксировала сухая статистика. В 2019 году миграционная убыль населения снизилась на 62,7%. Число прибывших в область, напротив, выросло на 3,7%. И это рекорд Зауралья.

Сводный индекс и бизнес

Под конец 2019 года статистика «отметила» еще один тренд: Курганская область улучшила свои позиции в «Сводном индексе административного давления», где регион сейчас занимает 28 место (чем выше место в рейтинге, тем меньше нагрузка на бизнес). По этому показателю Зауралье опередило регионы УрФО.

«Система оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности должна быть переориентирована с «палочных» показателей на минимизацию неоправданного вмешательства контрольно-надзорных органов в деятельность подконтрольных субъектов», – прокомментировал новость Шумков.

Стипендия малоимущим студентам

Более двух лет малоимущие студенты Курганской области добивались от региональной власти выплат социальных стипендий. По данным управления социальной защиты населения, в 2019 году на спецстипендии претендовали 6 тыс курганцев. Вопрос решен: из областного бюджета на выплаты студентам курганский кабмин выделил 3 млн рублей. Мера поддержки распространяется на ребят, которые учатся очно в вузах и сузах.

Именные стипендии от Шумкова

Еще одной хорошей новостью для студентов стало решение Вадима Шумкова награждать молодежь именными стипендиями. В декабре, по итогам конкурса, 47 студентов, аспирантов высших учебных заведений и научных организаций Курганской области получат ежемесячное денежное вознаграждение от 2500 до 6000 рублей.

Кадровая школа Зауралья

Вадим Шумков, за плечами которого учеба в Высшей школе государственного управления, с первых дней своего приезда в Курган пообещал «растить кадры».

За год глава региона уже дважды объявил набор в «губернаторский резерв». Первый набор – 32 человека, включены в резерв управленческих кадров. Трое избраны главами муниципальных образований, 30 человек назначены в региональные и муниципальные органы власти. Так, Гульжан Фахрутдинова стала директором департамента информационных технологий и цифрового развития. Людмила Симанова заняла пост замначальника управления департамента образования и науки. Ольга Екимова получила пост начальника отдела контроля организационно- контрольного управления аппарата губернатора.

Дорожное строительство: идем на рекорд

На дорожное строительство в 2019 году было выделено в три раза больше средств, чем в предыдущем. В этом году отремонтировано около 350 км дорог. Всего планируется в течение ближайшей пятилетки провести масштабный ремонт дорожной сети города Кургана, города Шадринска, а также привести в соответствие 2534 км дорог муниципального и регионального значения.

Ремонт, строительство, социалка

В 2019-2020 годах в Курганской области будет построено 16 новых детских садов, три новых школы. В 2019 году в регионе одновременно проводится, начинается и подготавливается ремонт 80 образовательных объектов. Школы Курганской области получили 113 новых школьных автобусов – до этого детский автопарк не обновлялся годами.

Особые города для бизнеса…

На территории области за год были созданы три территории опережающего социально-экономического развития – Варгаши, Далматов, Катайск. Там уже работают восемь резидентов, которые производят металлоконструкции и продукты питания, обрабатывают металл и занимаются народными промыслами.

… и особые парки

По инициативе Вадима Шумкова регион начал создавать сеть индустриальных парков – Курган, Варгаши, Далматово, Катайск, Кетовский район п. Иковка. В настоящее время на территории курганского парка действует 7 резидентов. Создано 231 рабочее место.

Инвестиции и поддержка министров

Курганская область зафиксировала рекордные показатели по приросту инвестиций – 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таких показателей область не добилась бы без поддержки федеральной власти. За 2019 год в Зауралье с визитами один за другим прибывали федеральные министры и их заместители. Состоялось 10 визитов, которые были бы невозможны без Шумкова и его лоббистских способностей.В том числе, программу ускоренного социально-экономического развития региона в Кургане с Шумковым обсуждал вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, который, напомним, в 2019 году согласился стать куратором Зауралья.

Аудит здравоохранения

По итогам проверок районных больниц, инициированных Вадимом Шумковым еще в конце 2018 года, выявлены избыточные траты на 238 миллионов рублей. В основном, бюджетные деньги исчезали при проведении госторгов.

Сэкономленные средства направлены на ремонт лечебных учреждений и повышение зарплат медицинскому персоналу. Ремонты в этом году проводятся во всех районных больницах.

Зарплата для бюджетников

Аудит коснулся не только системы здравоохранения, но и всей бюджетной сферы.

Выявленные неэффективные расходы и снижение расходов на региональный и муниципальный управленческий аппарат, экономия по торгам и коммунальным платежам в бюджетной сфере позволит в 2020 году повысить заработную плату педагогов, медицинских и социальных работников в среднем на 5%.

В 2020 году региональные власти обещают увеличение зарплат на 5% бюджетникам, которые попадают под майские указы Путина. Тем, кто не попадает в данную категорию, зарплата будет увеличиваться пропорционально тем параметрам, которые заявлены на федеральном уровне.

Неожиданные выплаты ветеранам…

По инициативе Вадима Шумкова ветераны войны в этом году неожиданно для них самих получат по 10 тыс рублей. Выплаты ожидаются к Новому году. Это не новогодний подарок. Глава региона выделяет 25, 5 млн рублей из гранта, который он получил от Минфина РФ за свою эффективную работу. В списке получателей средств – 2550 пожилых курганцев.

… и курганским педагогам

Буквально под занавес года облправительство пообещало финансово поощрить учителей – более тысячи человек.

Педагоги, отмеченные званием «Заслуженный учитель Российской Федерации», будут поощрены выплатами в размере 15 тыс рублей, а молодые учителя получат по 10 тысяч рублей.

Управляющие компании: разброд и шатания в прошлом

Под жесткий контроль взята работа управляющих компаний, служб, ответственных за наведение и поддержание чистоты и порядка в городах и районах. Еженедельно Вадим Шумков проводит объезды Кургана. К губернатору подключилось и журналистское сообщество. По поручению главы региона создан и действует по всей области «Санитарный патруль», который совместно с представителями профильных ведомств фиксирует нарушения.

Шумков вышел в эфир

Вадим Шумков с первых дней своей работы в Зауралье активно присутствует в соцсетях. У главы региона личный аккаунт в Инстаграм, на который подписаны 47 тыс человек. И страница в соцсети «ВКонтакте», где посты губернаторы также читают десятки тысяч курганцев.

Инсайдеры в облправительстве утверждают, что Шумков ведет свои соцсети только сам, лично пишет все тексты, не доверяя вести диалог нанятым инста-менеджерам. Эту искренность оценили курганцы и похвалили федеральные политологи. «Общение в соцсетях – такая штука, которую нельзя подделать. Личная вовлеченность Шумкова, его искренность – это большой плюс», – ранее оценивал Шумкова-блогера создатель «Рейтинга эффективности губернаторов Леонид Давыдов.

Осенью 2019 года Шумков впервые вышел в прямой эфир с помощью социальных сетей и сразу прославился на всю страну. Фраза Шумкова – «красть в Курганской области больше нечего» – моментально стала мемом. Она хотя и была выдернута из контекста, но описала ситуацию в регионе предельно точно. Цитату Вадима Шумкова в рейтинговой программе «Вечерний Ургант» пропиарил телеведущий Иван Ургант.

Прямой разговор с жителями региона во время эфира длился больше часа, губернатору поступило более 3 тыс вопросов. Обещал не забывать эту практику – планирует встречаться с курганцами в режиме-онлайн и в наступающем 2020 году.

Курган, служба информации

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