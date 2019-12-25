Делегация КНР определилась с закупкой курганского зерна, заодно Пекин готов покупать наши пряники и куриные лапки

В Курганской области завершила работу делегация из Китайской народной Республики (КНР). Стороны договорились об экспорте в Китай курганского зерна и другой продукции.

Как сообщал «Новый день», летом 2019 года президент Владимир Путин обсудил с главой КНР Си Цзиньпином возможность сотрудничества российских аграриев с Китаем. По итогам этой встречи Курганская область была включена в перечень семи регионов РФ, которым предоставляется право экспортировать пшеницу в Китай.

Делегация из КНР, которая работала в Зауралье два дня – с 22 по 24 декабря, прибыла в регион обсудить объемы будущих прямых поставок, а также определиться с логистикой.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, стороны договорились отправить в КНР сборный контейнер с продукцией сельхозпредприятий. В него точно войдут масличные культуры, зерно, рапсовое и подсолнечное масло.

Как пояснила глава Центра поддержки экспорта Ульяна Иванова, стороны заинтересованы в расширении сотрудничества и в прямых поставках курганских товаров в Китай. «Мы зафиксировали интерес китайских компаний в поставках до 6-7 тысяч тонн только масличных культур в месяц», – уточнила руководитель Центра.

Стороны также обсудили варианты удешевления поставок. В составе делегации представителей китайских компаний специально прибыли логисты.

«Традиционный путь курганской продукции в Китай – через Казахстан. Мы обсуждали другие возможные логистические схемы. В том числе, морским путем с Дальнего Востока или через Монголию. Кроме того, мы разговаривали о возможностях контейнерной загрузки. Сборный состав в этом плане – хороший способ отработать схему», – рассказала руководитель Центра поддержки экспорта.

По словам представителя компании Haicheng AgriculturalGroup Никиты Корнева, китайские компании заинтересованы в перевозке продукции именно в контейнерах. Они удобны как для поставок в порты, так и для доставки в удаленные от портов регионы Китая по железной дороге.

«Поездка очень результативная. Мы посмотрели элеваторы, производства, встретились с производителями и теперь можем работать с ними напрямую. Исходя из нынешней ситуации и возможностей производителя, нашей компании интересны поставки льна, пшеницы, овса, а также льняного и рапсового масла, шротов из Курганской области. Но мы обсуждали не только поставки, но и возможные инвестиции, в особенности со стороны Beijing Grain and Oil company в производство масла, развитие сельского хозяйства и расширение посевных земель на территории Курганской области», – сообщил Никита Корнев.

Речь на встречах шла не только о поставках продукции курганских производителей, но и о совместных проектах. Китайская сторона, заинтересованная в увеличении объемов заготовки зерна и муки, готова инвестировать в курганские производства.

Еще одно очень интересное направление для сотрудничества КНР и Курганской области – это торговля на электронных площадках. «В Китае стремительно развиваются многочисленные площадки интернет-торговли. Это очень популярно. Люди там уже привыкли все закупать в Сети и не посещать магазины. И мы бы хотели помочь курганским товарам попасть на эти площадки. Это очень непросто. Но у нас есть пример – это косметика компании «Атланстис», в состав которой входит грязь озера Медвежье. Они там уже представлены. Теперь наша цель – это кондитерские товары, в том числе наше печенье и пряники. Жители Китая тоже большие сладкоежки», – рассказала Ульяна Иванова.

Продукцию курганских птицеводства гости также рассматривают в качестве товаров для импорта. «В Китае считают деликатесом и вкуснейшей закуской куриные лапки. Поэтому наши коллеги заинтересованы в поставке этого товара из Курганской области, а также в целом куриного мяса и крылышек. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», – заключила Ульяна Иванова.

Как сообщал «Новый День», В 2019 году курганские аграрии не успели начать поставки зерна в КНР, так как китайская сторона предъявляет к экспортерам ряд требований. В том числе, должен быть проведен мониторинг посевного материала.

«В 2019 году был проведен только полевой этап фитосанитарного мониторинга. Фитосанитарная экспертиза высеваемых семян в 2019 году не была проведена ввиду позднего включения Курганской области в Протокол», – ранее комментировали «Новому Дню» в департаменте АПК.

Протокол, о котором говорят курганские чиновники, в июне 2019 года был заключен между Россией и структурой КНР (госуправление), которая контролирует качество пшеницы, экспортируемой из России.

Только в 2020 году, при проведении полного фитосанитарного мониторинга семян и посевов пшеницы урожая 2020 года, у сельскохозяйственных предприятий Курганской области появится возможность получить разрешение на экспорт зерна в Китайскую Народную Республику.

Курган, служба информации

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