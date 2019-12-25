В Зауралье за мошенничество с бюджетными миллионами задержан экс-замглавы Шадринского района

Курганские следователи совместно с УФСБ 24 декабря задержали экс-замглавы Шадринского района Вячеслава Рознина. Его подозревают в хищение бюджетных средств. Также задержаны подрядчики госконтрактов – два бывших топ-менеджера ООО «Мультипласт» Иван Шумский и Евгений Рябцев.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Задержанные с августа 2016 по июнь 2019 годов были причастны к исполнению контрактов – комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района и строительство сети водоснабжения села Верхозино. Средства на объекты выделялись в рамках госпрограмм.

Рознин, как замглавы Шадринского района по энергетике, строительству и ЖКХ, подписал коммерсантам фиктивные акты выполненных работ на общую сумму более 18 миллионов рублей, похитив таким образом указанные бюджетные средства.

«Кроме того, в период с июня 2015 по апрель 2017 годов должностные лица ООО «Мультипласт» с целью хищения денежных средств изготовили фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово Кетовского района по федеральной целевой программе, которые должностные лица районного муниципалитета подписали и оплатили. Таким образом из бюджета были похищены 15 миллионов рублей», – сообщает СУ СКР по Курганской области.

Санкция за эти преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

«Следователями в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального Управления ФСБ России одновременно проведено более 20 обысков, в том числе по месту жительства Вячеслава Рознина, должностных лиц строительного предприятия, а также их родственников. Также обыски проведены в офисах нескольких коммерческих организаций. В ходе указанных мероприятий изъяты имеющие доказательственное значение для уголовного дела предметы и документы», – резюмировали в региональном следкоме.

Пока подозреваемые задержаны. Следователи будут настаивать на заключении подозреваемых под стражу. Также силовики планируют инициировать вопрос об аресте имущества коррупционеров.

Напомним, ранее был задержан экс-глава Кетовского района Александр Носков. При нем в 2015 году в районе пропали 15 млн рублей, выделенные на строительство водопровода в селе Кетово.

Курган, Шадринск, служба информации

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