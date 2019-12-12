В Зауралье состоялась инаугурация главы района, где мэрами и их подчиненными часто интересовались силовики

В Кетовском районе в четверг, 12 декабря, в должность главы района вступил Сергей Дудин. Ранее, 4 декабря, кандидатуру Дудина единогласно поддержали депутаты районной думы.

На инаугурацию Дудина сегодня в Кетовский район приехал губернатор Вадим Шумков. Он напомнил вновь избранному главе, что ему предстоит продолжить работу по комплексному развитию района, выполнению масштабных планов по строительству и ремонту социальных объектов и обновлению инфраструктуры.

«Сергей Дудин вступает в должность в добрый час, потому что Кетовский район в этом и следующем году получает очень хорошую динамику развития. В 2019 году мы достраиваем школу и детский сад. В 2020 году начинаем строительство еще двух новых детских садов – в Введенском и Большом Чаусово, ремонтируем огромное количество объектов – общеобразовательную и музыкальную школы в Введенском, Дом культуры, детско-юношескую спортивную школу и начальную школу в Кетово. Увеличим в полтора раза объем капитального ремонта дорог, ставим три новых ФАПа на территории района. Я бы хотел пожелать, чтобы такие темпы у вас сохранялись очень долго», – напутствовал Дудина Шумков.

Напомним, Кетовский район считается пригородом столицы Зауралья и в народе называется «Курганской Рублевкой». В разные годы в районе фиксировались коррупционные скандалы. Один из последних связан с экс-главой Кетовского района Александром Носковым, при котором в 2015 году пропали деньги, выделенные на строительство водопровода в селе Кетово. Сейчас Носков является фигурантом уголовного дела. Сумма ущерба от действий Носкова – свыше 15 млн рублей. Ранее фигурантами уголовного дела становились экс-первый зам района Анатолий Пиносов и главы нескольких сельсоветов. Ими силовики занимались из-за незаконного выделения земли за взятки.

Курган, Кетовский район, служба информации

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