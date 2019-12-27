Жителей Курганской области предостерегли от сотрудничества с газовыми кооперативами

На территории Курганской области действуют 278 газовых кооперативов, которые создавались еще конце 90-ых годов. При этом за техприсоединение граждан отвечает исключительно газораспределительная организация. Посредники – кооперативы, незаконно собирают с курганцев сотни тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции заявила директор регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина.

Глава ведомства напомнила, что создание газовых кооперативов в Зауралье началось более 10 лет назад. Курганцы жалуются, в том числе и губернатору области Вадиму Шумкову, что кооператоры за техподключение к сетям собирают с людей сотни тысяч рублей, но в итоге курганцы не получают обещанной услуги.

По словам Ирины Гагариной, ценник, который выставляют газовые кооперативы, не имеет экономических обоснований и колеблется от 100 до 300 тысяч рублей. А установленная департаментом государственного регулирования цен и тарифов плата за присоединение (до границ земельного участка) в 2019 году составляла 66 тысяч рублей.

«Роль газового кооператива по законодательству в одном – дать согласие на присоединение того или иного объекта капитального строительства к сетям газового кооператива. Законодательством не предусмотрено, что газовый кооператив может взимать деньги за согласие. Осуществлять же техприсоединение вправе только газораспределительная организация. Соответственно, если гражданин решил подключить свой дом или садовый домик к сетям газораспределения, он должен обратиться в газораспределительную организацию – АО «Газпром газораспределение Курган» и АО «Курганоблгаз» и заключать с ними договор на техприсоединение. Это очень важно объяснить людям», – подчеркнула Ирина Гагарина.

Глава ведомства также отметила, что многие газовые кооперативы Зауралья на сегодняшний день даже не имеют документов, подтверждающих право собственности на газопроводы. Они не зарегистрированы.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области уровень газификации считается низким – от 34% до 51,7%. Общероссийский показатель – 60%.В конце 2019 года губернатор Вадим Шумков провел переговоры с главой Газпрома Алексеем Миллером об ускоренной газификации Зауралья.

Курганская область просит энергетическую компанию дополнить инвестпрограмму Газпрома объектами, которые позволят газифицировать 6 районов, 31 населенный пункт и более 23 тыс домовладений.Это строительство межпоселковых газопроводов в Макушино, Лебяжьевском, Половинском, Частоозерском, Целинном и Звериноголовском районах.

Курган, служба информации

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