Федеральные эксперты об итогах переговоров Шумкова и Миллера: «браво, губернатор!»

В пятницу, 22 ноября, губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Как стало известно «Новому Дню», Миллер и Шумков не просто обсудили текущие проекты по газификации области: стороны договорились, что в 2020 году госкорпорация скорректирует свою инвестиционную программу ради Зауралья.

«Алексей Миллер подтвердил Шумкову, что Газпром в свою программу газификации готов дополнительно включить проекты, которые позволят газифицировать шесть районных центров и городов Курганской области», – сообщил «Новому Дню» информированный источник.

Газпром планирует внести стратегически важные для региона корректировки в середине 2020 года. Тогда же, как предполагается, начнутся проектные работы.

По информации агентства, Курганская область просит энергетическую компанию дополнить инвестпрограмму объектами, которые позволят газифицировать 6 районов, 31 населенный пункт и более 23 тыс домовладений.

Это строительство межпоселковых газопроводов в Макушино, Лебяжьевском, Половинском, Частоозерском, Целинном и Звериноголовском районах. Суммы возможных вложений ПАО «Газпром» пока не озвучиваются.

Если договоренности будут соблюдены, то в Курганской области, где уровень газификации местами в два раза ниже среднероссийских показателей (от 34% до 51,7% при общероссийском показателе от 60%), свершится экономическое чудо. И с учетом действующей программы газификации в регионе не останется населенных пунктов, где в 21 веке до сих пор нет голубого топлива и топят дровами. Как заявил Вадим Шумков по итогам переговоров в Газпроме, к 2023 году газ получат все райцентры и города Зауралья.

Итоги однодневного визита Шумкова в Санкт-Петербург, где и состоялась его встреча с главой Газпрома, удивили федеральных политологов.

Доктор экономических наук, экс-министр экономики РФ, а ныне член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Евгений Ясин назвал это отличной новостью. «Я так рад за Курганскую область, и очень доволен, что она сейчас начала получать развитие. Там была отсталость – страшная, развитие региона в последние годы было крайне ограничено. Зауралье держалось только за счет оборонной промышленности и сельского хозяйства. Нет газа – нет экономики. Да, такие договоренности невозможны без поддержки федерального центра, но руководство региона сделало все, чтобы при этом максимально использовать возможности Газпрома. Остается только сказать: браво, губернатор!».

Руководитель «Политической экспертной группы», автор «Индекса избираемости глав субъектов РФ» Константин Калачев также считает, Газпром, который не любит «заниматься подобной благотворительностью», пошел навстречу Зауралью при поддержке федерального центра, где понимают, как важно добиться социально-экономического выравнивания региона.

«Шумков молодец. В очередной раз он показал себя как эффективный лоббист. Из всех недавно выбранных губернаторов он, пожалуй, самый активный и результативный, хоть и попал в тяжелую ситуацию – возглавил регион с клеймом «депрессивный» и низким социальным самочувствием. У области сейчас почти нет внутренних ресурсов, и Шумков пытается привлечь эти ресурсы из вне», – говорит Калачев.

Гендиректор «Центра развития региональной политики» Илья Гращенков отметил, что курганский губернатор Вадим Шумков «начал очень активно всех шевелить».

«Всё решают федеральные власти, но губернаторы – драйверы, и очень многое зависит от их энтузиазма, активности и лоббистских возможностей. Есть тенденция «на умирание», как например, тоже сложная Магаданская область, где к 2030 году из-за оттока населения Магадан рискует потерять статус города, превратившись в поселок. А есть тенденция «что-то делать». И Шумков четко показывает, какой вариант выбрал он», – оценил Илья Гращенков.

Эксперты, опрошенные «Новым Днем», сходятся во мнении, что превратить Зауралье из депрессивного региона в динамично развивающийся – это «фантастика и мечта». «Но, сделать Зауралье гораздо менее депрессивным регионом – это реально», – отметил политолог Константин Калачев и обратил внимание на то, что Зауралье получает поддержку Москвы и по ряду других проектов.

Речь, напомним, идет о целой серии проектов. Это и восстановление так называемого моста ЖБИ в Кургане, который за 40 лет себя изжил. Теперь важный для города путепровод на пр. Машиностроителей снесен, на его месте строится новый мост, объем вложений – более 1 млрд рублей. Кургану обещана экологическая реабилитация курганского водохранилища – главного источника питьевой воды, на что федералы с 2023 по 2024 годы выделят более 100 млн рублей. Из резервного фонда РФ поступят средства на завершение реконструкции очистных сооружений Шадринска. Это только часть дорогостоящих проектов, которые профинансируют федеральные ведомства и даже другие регионы РФ.

Как сообщал «Новый День», Курганская область, опередив субъекты РФ, привлекает так называемый «горизонтальный трансфер». Это совершенно новый для России финансовый инструмент, позволяющий «богатым» регионам субсидировать регионы дотационные. Деньги Зауралью выделит соседи из УрФО – Тюменская область и ЯНАО.

Создатель «Рейтинга эффективности губернаторов», автор влиятельного Telegram-канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов отметил, что новый инструмент региональной взаимопомощи вряд ли станет в России повсеместной практикой, поэтому ситуацию с Курганской областью он назвал «настоящим чудом».

Напомним, впервые за последние годы Курганская область продемонстрировала значимые изменения в региональной экономике. По итогам 10 месяцев 2019 года индекс промышленного производства вырос до 106,3%. Инвестиции в основной капитал удвоились – 204% (до 17,4 млрд рублей).

Курган, служба информации

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