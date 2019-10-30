В Курганской области рассказали, на что потратят подарок Тюмени – полмиллиарда, федералы изумлены

477 млн рублей, которые Курганской области выделяет Тюменская область, будут потрачены на модернизацию и реконструкцию коммунальных сетей Кургана. Создатель «Рейтинга эффективности губернаторов» Леонид Давыдов назвал помощь Зауралью «настоящим чудом».

В правительстве Курганской области, отвечая на запрос «Нового Дня», перечислили основные объекты, на которые будет потрачена субсидия тюменцев. Это канализационная насосная станция в Заозерном (КНС-14, – прим. Ред.), хозфекальный канализационный блок восточного района Кургана.

Также запланирована модернизация коллектора на улице Куйбышева (участок от «Дрожзавода» до ул. Пролетарской), на котором только в 2019 году произошло семь аварий. Поставщик воды – «Водный союз», ветхий участок куйбышевского коллектора заменить готов, но при этом выдвигает курганским властям ультиматум: либо работы оплачиваются за счет бюджета, либо тариф на холодную воду для населения необходимо увеличить сразу на 40%.

В правительстве Зауралья отметили, что итоговая сумма субсидий от Тюменской области еще может измениться, когда соседний регион окончательно сверстает и утвердит свой главный финансовый документ.

Как сообщал «Новый День», в проекте трехлетнего бюджета Тюменской области, параметры которого были озвучены 29 октября, предусмотрена бюджетная субсидия Зауралью – 477 млн рублей. Деньги тюменцы намереваются отправлять в Курган тремя траншами до 2022 года.

Как писал «Новый День», финансовую помощь Зауралью запланировал и Ямал. Еще в сентябре правительство ЯНАО заявило о выделении Курганской области в 2019 году так называемого «горизонтального трансфера» 350 млн рублей. Деньги ямальцев пойдут на благоустройство и капремонт социальных объектов.

Практика предоставления горизонтальных трансфертов, так называемая «горизонтальная субсидия», совершенно новый для России инструмент, запущенный федеральным Минфином год назад. Финансовую помощь регионам могут оказывать только богатые субъекты, которые, в свою очередь, практически не пользуются федеральными дотациями.

Создатель «Рейтинга эффективности губернаторов», автор влиятельного Telegram-канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов отметил, что новый инструмент региональной взаимопомощи вряд ли станет в России повсеместной практикой, поэтому ситуацию с Курганской областью он назвал «настоящим чудом».

«Со стороны курганского губернатора Вадима Шумкова это проявление хорошего регионального лоббизма. Молодец. Договорился и добился. Я думаю, здесь еще очевидна разница региональных бюджетов – богатые Тюмень и Ямал и Курганская область с дефицитным бюджетом. В этой истории все хорошо – и деньги хороши, и настроение, что так все происходит», – прокомментировал федеральный политолог Леонид Давыдов.

По версии одного из собеседников агентства «Новый День», выделение Зауралью горизонтальных трансфертов связано и с настоятельными рекомендациями полпредства УрФО Николая Цуканова. В марте 2019 года он на совете глав регионов обратился непосредственно к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. Полпред прервал речь главы автономного округа и сказал, что нужно разорвать формальное соглашение о сотрудничестве с Курганской областью и заключить новое, в котором будут прописаны суммы и цели.

По другой версии, спонсорская помощь Кургану на общую сумму почти миллиард рублей – результат сотрудничества и договоренностей курганского губернатора Вадима Шумкова с главами финансово благополучных регионов УрФО.

Во всяком случае очевидно, что началась новая эпоха отношений между губернаторами «тюменской матрешки» и Зауралья. Стоит напомнить, что сам г-н Шумков – выходец из Тюменской области. Там он занимал пост заместителя губернатора и занимался привлечением инвестиций.

Курган, служба информации

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