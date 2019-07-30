Шумков обратился к курганцам с личной просьбой и попросил их потерпеть

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лично прокомментировал масштабную курганскую стройку – капитальный ремонт путепровода по пр. Машиностроителей. Глава региона назвал проект знаковым и обратился к курганцам с просьбой.

«Друзья, скоро на реконструкцию (а по сути, новое строительство) заходит путепровод ЖБИ. Мост аварийный и тянуть с его разбором просто опасно», – написал врио губернатора Зауралья Вадим Шумков в своем личном аккаунте в Инстаграм.

Глава Зауралья напомнил, что в ремонт моста будет вложено более 1 млрд рублей. «Надо будет потерпеть и какое-то время пользоваться объездом. Это определенные неудобства. Но это и ваша безопасность. Зато впервые за многие десятилетия в городе будет построен новый современный мост», – обратился к курганцам Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», к демонтажу моста ЖБИ приступят в августе 2019 года. В 2020 году начнется строительство, которое, по требованию госконтракта, должно закончится в 2021 году. В понедельник, 29 июля, на заседании правительства Шумков попросил строителей ускориться и закончить работы на год раньше – в 2020 году.

Финансироваться проект будет тремя траншами, которые Курган получит из федерального бюджета. Объем финансирования на 2019 год – 270 млн рублей. Общая сумма затрат – 1,045 млрд рублей. На время строительства автомобилистам будет предложен объезд по ул. Промышленная.

Курган, служба информации

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