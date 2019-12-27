Шумков провел день в Москве: Госсовет с президентом, переговоры с Собяниным и одно очень личное дело

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в четверг, 26 декабря, принял участие в работе Госсовета, который традиционно провел президент Владимир Путин. Госсовет был посвящен аграрной политике. Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, глава региона также встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Президент Путин перечислил основные задачи – повышение конкурентоспособности отрасли АПК, увеличение объемов агроэкспорта, поддержка товаропроизводителей и повышение качества жизни на селе.

«Даже когда объём ВВП снижался, село выходило в плюс. За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1 процента. Что важно, постепенно повышается вклад в общий результат не только крупных холдингов и структур, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств. В 2010 году их объём составлял 7,2 процента, а в текущем году ожидается уже 12,9», – сказал глава государства.

При этом, по мнению президента, для дальнейшего развития нужно решать ключевой вопрос –повышение качества жизни на селе для привлечения и удержания кадров. В этом плане одна из острых проблем – качество оказания медпомощи в первичном звене. Он напомнил, что в ближайшее время на модернизацию первичного звена, в том числе и организацию ФАПов, будет выделено 550 млрд рублей.

Глава государства также особо подчеркнул, что нужно снижать стоимость электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. Озвученные на Госсовете поручения президента – в повестке работы курганского правительства.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2020 года в регионе впервые произойдет снижение энерготарифа для малого и среднего бизнеса – для потребителей, которые относятся к категории «прочие потребители». Тариф для населения – горожан и селян, в очередной раз «заморожен» и составит все те же 3 рубля 32 копейки для городского и 2 рубля 32 для сельского населения. Ранее предполагалось, что тариф на электричество должен вырасти до 3 рублей 43 копеек – минимального значения, установленного для Курганской области ФАС России.

По итогам 2019 года агропромышленный комплекс Зауралья продемонстрировал хоть и небольшой, но рост. В регионе действуют различные меры поддержки фермеров и сельхозпроизводителей: агростартапы (грант до 3 млн рублей), земля на льготных условиях, микрозайм. С 2020 года вводятся новые льготы – для строительства свиноферм и молочно-товарных ферм.

Встреча губернатора Курганской области Вадима Шумкова и мэра Москвы Сергея Собянина была посвящена развитию сотрудничества. Ранее главы регионов договорились, что в 2020 году курганские школьники впервые школьники примут участие в новогоднем проекте правительства Москвы «Город открытий».

В пресс-службе губернатора отметили, что после встреч и переговоров Вадим Шумков посетил Кремлевскую «Елку желаний». «В рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной» Вадим Шумков снял с Кремлёвской «Ёлки желаний» игрушки с записками ребят. По правилам проекта можно брать от 1 до 3 детских пожеланий. Вадим Шумков взял все три и пообещал, что в ближайшее время новогодние мечты курганских ребятишек будут исполнены», – рассказали в пресс-службе.

Курган, служба информации

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