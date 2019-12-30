В Курганской области объявлен «мусорный» тариф

В Курганской области определены «мусорные» тарифы для жителей Кургана и сельских территорий. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщила глава регионального департамента регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина.

Для жителей Кургана тариф составит 88,95 рублей и 79,54 рубля для сельского населения. Данный тариф распространяется на каждого проживающего. Он установлен с учетом норм накопления мусора. По данным ведомства, возглавляемого Ириной Гагариной, в городе норма накопления – 1,9 кубических метров. В сельской местности – 1,7 кубических метров.

В Кургане в среднем за 1 кв.м. платили по 1,29 рубля. А в муниципалитетах был большой разброс. В том числе в Каргаполье, например, плата составляла почти 9 рублей за кв.м.

По оценке Ирины Гагариной, плата за мусор для среднестатистической семьи из Кургана увеличится примерно на 200 рублей. Для жителей сельских территорий местами существенно снизится. Например, для жителей Каргополья.

«Тариф сложился из нескольких составляющих. Первое – стоимость захоронения на полигонах, кстати, у нас почти самый низкий в стране тариф на эту услугу. Второе – стоимость транспортировки мусора от контейнера до полигона. Третье – это формирование квитанций. Биллинг занимает большую часть в расходах регионального оператора. Квитанции будет печатать компания, которая выиграла торги. «Почта России» будет доставлять их», – пояснила 30 декабря Ирина Гагарина.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2020 года в Зауралье стартует мусорная реформа – регион переходит на новую систему обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы). За сбор, транспортировку, утилизацию ТКО, содержание мусорных полигонов единолично отвечает мусорный регоператор, а не разрозненные структуры. В том числе, от данного процесса отстранены управляющие компании.

Статус мусорного оператора по итогам конкурса получила курганская компания ООО «Чистый город». К вывозу мусора регоператор по договору подряда подключил перевозчика – ООО «Компания «Экосистема».

Стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов будет исключена из платы за содержание жилого помещения и станет отдельной строкой в платежках, такой же, как плата за электричество, газ или воду. Для физических лиц заключение договора на оказание услуг региональным оператором не требует обязательного подписания. Более того, для такого изменения не потребуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. А вот юридические лица и предприниматели будут обязаны заключить прямой договор по обращению с ТКО. Предложения юрлицам о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами будет опубликовано на официальном сайте регионального оператора www.rotko45.ru

Практика других регионов, уже перешедших но новую схему обращения с ТКО, показывает что реформа не проходит гладко. Регоператор Зауралья запустил телефон «горячей линии»: 8-800-775-17-76, позвонив на который курганцы могут обратиться с любыми вопросами, связанными с реформой.

Курганская область еще год назад могла перейти на новую схему по обращению с ТКО. В 2018 году по итогам конкурса статус регоператора получило ООО «Компания «Рифей». Но компания, зарегистрированная в Тюмени и подконтрольная бизнес-империи Алексея Боброва и Артема Бикова, не успела приступить к работе. Курганский губернатор Вадим Шумков, возглавивший регион в конце 2018 года, расторг договор с «Компанией «Рифей». Бизнесмены планировали, что мусорный тариф для населения составит порядка 138 рублей. Таким образом плата для населения выросла бы в разы. Также соглашением не предусматривались инвестиции в «мусорную» реформу.

Ранее сообщалось, что суммарный объем ТКО региона, предположительно, составит около 269 552, 82 тонн в год (1 703 997, 7 куб.м./год).

Курган, служба информации

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