Мэрия Кургана начала прием заявок на ремонт городских дворов, но есть условие

Администрация Кургана в четверг, 9 января, начинает прием заявок от горожан, готовых частично оплатить ремонт дворов многоквартирных домов.

Как сообщал «Новый День», мэрия Кургана готова финансировать внеплановый ремонт дворовых территорий, если горожане проявят активность и подадут заявку. В этом случае город оплатит 85% от сметной стоимости работ.

Как уточнил заместитель директора городского департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко, работы будут оплачиваться в рамках муниципальной программы «Основные направления благоустройства территории города Кургана».

«В список могут быть включены дворовые территории, прилегающие к объектам благоустройства в рамках национальных проектов и муниципальных программ, а также иные дворовые территории. Главное условие – собственникам многоквартирных домов необходимо принять решение о софинансировании работ в объеме не менее 15% от сметной стоимости», – уточнил г-н Герасименко.

Как ранее сообщал глава городского департамента развития городского хозяйства Дмитрий Лютиков, свое решение курганцы должны оформить на общем собрании собственников жилья. После этого заявка на участие в программе подается в мэрию столицы Зауралья.

Курган, служба информации

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