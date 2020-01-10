Курганский суд до весны продлил арест экс-главы Кетовского района

Экс-глава Кетовского района Александр Носков проведет в курганском СИЗО еще два месяца. В четверг, 9 января, суд продлил его арест до 13 марта.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городского суда Кургана, суд поддержал ходатайство следователей УФСБ, которые по-прежнему настаивают, что г-н Носков должен находиться под стражей до суда.

Как сообщал «Новый День», Александр Носков был задержан 19 сентября 2019 года.

Бывший глава Кетовского района Зауралья обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких следствий. «В июне 2015 года администрацией муниципального образования в лице Носкова в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года» был заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству водопровода в селе Кетово. Заведомо зная, что работы не выполнены в полном объеме, Носковым были подписаны недостоверные акты на сумму свыше 15 млн рублей за фактически невыполненные работы», – пояснили в пресс-службе УФСБ.

После задержания суд определил для Носкова меру пресечения, он был помещен под домашний арест. Оперативники считают, что арестант нарушил правила домашнего ареста. И в октябре мера пресечения для Носкова был изменена – из зала суда он был доставлен в СИЗО.

В общей сложности своими действиями Носков нанес ущерб бюджетам различных уровней на сумму свыше 15 млн рублей. Также из-за него не была исполнена федеральная целевая программа на сумму более 152 млн рублей, а жители села Кетово остались без водопровода.

В декабре силовики задержали бывших топ-менеджеров ООО «Мультипласт». По версии следствия, в период с июня 2015 по апрель 2017 годов должностные лица ООО «Мультипласт» с целью хищения денежных средств изготовили фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово Кетовского района по федеральной целевой программе, которые должностные лица районного муниципалитета подписали и оплатили. Таким образом из бюджета были похищены 15 миллионов рублей», – сообщает СУ СКР по Курганской области.

По аналогичной схеме задержанные бизнесмены действовали в Шадринском районе, где их прикрывал экс-замглавы Шадринского района Вячеслав Рознин. Он также был задежан в декабре. Вячеслав Рознин и предприниматели с августа 2016 по июнь 2019 годов были причастны к исполнению контрактов – комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района и строительство сети водоснабжения села Верхозино. Средства на объекты выделялись в рамках госпрограмм.

Рознин, как замглавы Шадринского района по энергетике, строительству и ЖКХ, подписал коммерсантам фиктивные акты выполненных работ на общую сумму более 18 миллионов рублей, похитив таким образом указанные бюджетные средства.

Курган, служба информации

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