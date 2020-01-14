Знаменитый курганский мост с дырами добивают вандалы, подключились силовики

На курганский мост в дырах, по которому возят школьников села Белоярское и который показали федеральные каналы, напали вандалы. Злоумышленники упорно срезают железную арку, которая не пускает грузовики на аварийную переправу. Сейчас мостом через реку Миасс занимаются силовики, а в правительстве Курганской области подсчитывают ущерб. История вышла не только криминальной: сельские чиновники путаются в показаниях и даже пытаются скрыть ЧП.

Кратко напомним предысторию. Аварийный мост в селе Белоярское Щучанского района в конце 2019 года печально прославил Зауралье. Темой заинтересовались федеральные каналы – по переправе, которая дышит на ладан, курсируют автобусы со школьниками. Как подробно сообщал «Новый День», местечковую проблему проглядела сельская власть. В чем и призналась глава Белоярского сельсовета Елена Лаптева (занимает пост с февраля 2019 года, – прим. Ред.). Мост годами разбивали большегрузы и никто вопросом не занимался. На жалобы селян не реагировали ни сельские, ни региональные власти. Когда губернатором Зауралья стал Вадим Шумков, он распорядился частично отремонтировать объект. На 2020 год запланирован капитальный ремонт «дырявой» переправы.

Во время текущего ремонта у основания моста со стороны автотрассы установили железную арку, которая не пускает на мост грузовые автомобили (лимит по высоте – 2,5 метра). Арка-ограничитель была установлена 25 декабря 2019 года.

Спустя несколько дней – 29 декабря, арку кто-то уничтожил. Неизвестные лица приехали с необходимым оборудованием и просто перерезали толстые железные трубы.

Как сообщил «Новому Дню» начальник управления автомобильных дорог регионального департамента дорожного строительства Евгений Меньщиков, 30 декабря арка была восстановлена.

После новогодних праздников дорожники обнаружили, что арка сломана вновь. «Повторное уничтожение арки комиссия зафиксировала 10 января. На месте были следователи Щучанского района, представители департамента и «Курганавтодора», – прокомментировал Евгений Меньщиков. По его словам, установка и ремонт железной арки оплачивалась за счет средств областного бюджета, деньги были выделены из регионального Дорожного фонда.

В УМВД по Курганской области слова чиновника подтверждают. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полицейского главка, 30 декабря поступил первый сигнал о том, что неизвестные испортили казенное имущество. На место выехал участковый. Возбуждено дело об административном правонарушении. Лица, причастные к инциденту, сейчас устанавливаются.

Во вторник, 14 января, в полицию поступил повторный сигнал. О сломанной арке силовикам сообщила глава Белоярского сельсовета Елена Лаптева. О результатах повторной проверки в полиции в УМВД пообещали сообщить позднее.

Как заверил начальник управления автомобильных дорог регионального департамента дорожного строительства Евгений Меньщиков, сегодня-завтра железная арка будет восстановлена. По очень приблизительным подсчетам, ущерб областного бюджета составляет десятки тысяч рублей. Только на восстановление конструкции (без учета материала, так как железные трубы злоумышленники оставляют у моста) нужно потратить порядка 20 тыс рублей. Дважды «реанимировать» арку – затраты, соответственно, удваиваются.

Это официальная часть истории. Неофициальный сюжет – сплошные нестыковки.

Глава сельсовета Елена Лаптева во вторник, 14 января, заявила «Новому Дню», что арку срезали всего один раз – в декабре. А вот 13 января вечером конструкция была повреждена в результате ДТП. «Я обратилась в полицию, позвала участкового, который разбирается с происшествием», – сообщила г-жа Лаптева.

И.о. главы Щучанского района Владимир Милица также заявляет, что арку повторно повредили только вчера, 13 января.

Информированный собеседник «Нового Дня», пожелавший остаться неназванным, поделился с «Новым Днем» своей версией событий. По его мнению, поселковая власть и представители районной администрации не способны контролировать проблему дырявого моста.

«Ситуация сложилась парадоксальная. С одной стороны, жители возмущаются состоянием переправы и требуют мост отремонтировать. С другой стороны, люди недовольны, что движение по мосту ограничили железной аркой. И еще в декабре звучали народные призывы – убрать ограничитель. И арку же спиливают не водители, которые свернули с федеральной трассы и уперлись в ограничитель, а именно местные жители, которым не хочется делать крюк, объезжая мост», – говорит собеседник агентства.

По его мнению, поселковая власть не хочет контролировать ситуацию с мостом: никто не объясняет жителям, что нужно потерпеть и сохранить мост до ремонта. Никто не следит за тем, кто в итоге ездит по переходу, хотя это прекрасно видно. «Глава могла забить тревогу еще перед новогодними каникулами и сообщить, что рамку срезали, но она замалчивала проблему, неофициально объясняя это тем, что так спокойней», – резюмировал источник «Нового Дня».

Самоустранился от решения проблемы и и.о. главы района Владимир Милица. Он сообщил «Новому Дню», что не представляет – кому и почему мешает арка.

«Одну часть населения, у кого легковые машины, ограничения устраивают – люди понимают, что так мост будет дольше эксплуатироваться. Сложности возникли у тех, кто работает на небольших грузовых машинах, на «Газелях». Большегрузы и фуры по мосту сейчас не ездят – просто не пройдут, так как там есть ограничения по ширине мостового полотна. Не готов гадать, кто злоумышленник. Есть полиция для этого», – резюмировал г-н Милица.

Ситуация скоро разрешится. В 2020 году по решению губернатора Вадима Шумкова мост в селе Белоярское будет капитально отремонтирован. Средства уже заложены в региональном бюджете – 2020. В первом квартале начнутся конкурсные процедуры по поиску подрядчика.

Осенью 2019 года дырявую переправу ремонтировали дважды. Весной специалисты обновили деревянный настил, были установлены ограничительные дорожные знаки – машинам свыше 7 тонн проезд был запрещен. Ограничения не соблюдались. В итоге к осени 2019 года состояние моста ухудшилось. В ноябре подрядная организация снова отремонтировала деревянный настил, объект повторно обследовали.

«В комиссию по оценке технического состояния моста вошли представители ГИБДД. Было решено снизить нагрузку на мост до 3 тонн и установить рамку, чтобы контролировать нагрузку. Мы вынужденно пришли к такому решению. Понимаем, что с этим будут связаны неудобства для жителей. Вопросы доставки учеников, продуктов, медицинского обслуживания и пожарной безопасности будут решены. Но иного варианта у нас нет – это вопрос безопасности людей. В 2020 году мост будет отремонтирован, ограничений по весу не будет», – резюмировал Евгений Меньщиков.

Курган, служба информации

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