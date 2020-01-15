Губернатор Шумков рассказал о готовности Курганской области к новым наказам Путина

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, который 15 января присутствовал на традиционном послании Владимира Путина Федеральному собранию, прокомментировал тезисы президента. Как сообщает пресс-служба губернатора, Зауралье готово к выполнению задач, поставленных главой государства.

Вадим Шумков подробно прокомментировал основные тезисы, озвученные сегодня Путиным.

«Основные тезисы, прозвучавшие в послании президента – это народосбережение и укрепление института семьи. В том числе укрепление финансовое, с точки зрения государства: через маткапитал. Это очень позитивный момент для граждан, что будет увеличен объем маткапитал, что он будет введён для первого ребёнка. В числе наиболее важных отмечу и новость об увеличении пособия на детей с 3 до 7 лет тем семьям, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Эти меры необходимы, чтобы семьи были уверены в будущем и в меньшей степени были озабочены материальным обеспечением детей», – оценил Вадим Шумков.

Губернатор Зауралья также заострил внимание на слова Путина, который сделал акцент на соцподдержке, включая поддержку образования и здравоохранения.

Как сообщал «Новый День», Курганская область рассчитывает на новую программу поддержки первичного звена здравоохранения. На что государство готово выделить 550 млрд рублей.

«Третье. Тезисы о народосбережении прозвучали в связке с экономикой. В послании президента порядка пяти вопросов касались темы инвестиционной политики и её совершенствования, в том числе на федеральном уровне. И очень важно, что тезисы о развитии социальной системы прозвучали именно в контексте развития экономики. Президент сказал о том, что нужно не просто вводить новые пособия и делать как можно больше выплат, но и развивать страну в целом, формируя сильную экономику. – добавил Вадим Шумков. – Также было сказано про доработку Конституции, про возможные корректировки ряда статей. Президент предложил изменения, а дальше уже будет референдум, где граждане свою позицию по этому поводу выскажут».

По оценке главы региона, Курганская область готова к выполнению задач, поставленных президентом.

«Более того, мы рады, что уже сегодня двигаемся по многим позициям синхронно. Это и предоставление земельных участков, и предоставление жилищного займа «Свой дом», и возмещение первого взноса по ипотеке. Кроме того, мы готовим новые формы поддержки по жилью для молодых и многодетных семей, в том числе это возмещение затрат на строительство дома», – резюмировал губернатор.

«Новый День» сообщал, что в регионе стартовала программа льготного ипотечного кредитования, о запуске которой в 2019 году сообщал губернатор Вадим Шумков.

Под действие программы «Свой дом» попадают молодые и многодетные семьи, которые могут получить кредит – 300 тыс рублей, под 3% годовых сроком на пять лет.

С традиционным посланием Федеральному собранию Владимир Путин выступает уже 16 раз. В этом году оно состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж». Губернатор Вадим Шумков и спикер областной думы Дмитрий Фролов слушали президента в Москве.

Еще до выступления главы государства было известно, что ключевой темой послания станет тезис о повышении доходов россиян.

Курган, служба информации

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