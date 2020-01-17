Правительство Зауралья предлагает крупным ритейлерам создать «торговые островки» с курганской продукцией

Представители крупнейших торговых сетей получили предложение о сотрудничестве с Курганской областью. Региональные власти заинтересованы, чтобы в магазинах «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Монетка» и «Метрополис» расширился ассортимент местной продукции.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, совещание с ритейлерами накануне провел заместитель главы региона Владимир Архипов. Региональным представителям торговых сетей было предложено рассмотреть возможность организации на своих площадях «торговых островков» и отдельных полок для продукции региональных производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия. «Также обсуждался вопрос проведения совместных мероприятий в рамках закупочных сессий и популяризации в торговых сетях региональной акции «Покупай Курганское», – уточнили в пресс-службе.

Переговоры с ритейлом связаны с запуском ряда региональных программ, которые в 2019 году разрабатывались для курганских агроинвесторов.

Так, с 2020 года в Курганской области планируют ежегодно создавать по 100 мини-ферм, а также запустить 5-7 инвестпроектов по строительству свиноферм на 500 голов.

Предпринимателям Зауралья также предлагаются кредиты под 3-5 процентов годовых. Под новую программу развития так называемой малой экономики попадают небольшие инвестпроекты: «Мини-завод», «Мини-ферма» и «Услуги». Для малого бизнеса зарезервированы 300 млн рублей. Региональные власти предлагают брать под такие производство готовые площадки в индустриальных парках на льготных условиях.

Еще одна новинка для аграриев Зауралья – агростартапы. Программа действует с 2019 года в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Максимальный размер гранта – 3 млн рублей при условии софинансирования не менее 10%.

Курган, служба информации

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