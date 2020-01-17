Роспотребнадзор Зауралья оценил качество воды в крещенских купелях и выступил с заявлением

Управление Роспотребнадзора по Курганской области отправило в лабораторию пробы воды из 49 крещенских купелей. Как сообщает ведомство в пятницу, 17 января, было проведено 276 исследований. Вода в реках и озерах признана безопасной и пригодной «для проведения обрядового купания».

Региональный Роспотребнадзор также выступил с заявлением по поводу «экстремального» закаливания в ночь с 18 на 19 января. Специалисты напоминают, что по многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт.

Врачи рекомендуют: перед погружением в прорубь нужно быть трезвым, измерить давление, разогреть кожные покровы, побыть на воздухе. И не задерживаться в ледяной воде больше одной минуты.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области планируют обустроить 53 купели. По данным регионального управления МЧС, ожидается, что в 2020 году в прорубь нырнут около 20 тысяч человек.

Спасатели добавляют, что найти список всех купелей можно найти на сайте ведомства в разделе «Полезная информация».

Курган, Служба информации

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