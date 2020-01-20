В Курганской области в суд передано дело об убийстве фермера из-за табуна лошадей

В Курганской области завершено расследование убийства 49-летнего фермера. Дело передано в суд, сообщает 20 января региональная прокуратура.
62-летнему мужчине, который выстрелил в фермера, предъявлено обвинение по двум статья УК РФ. Пенсионера обвиняют не только в убийстве, но и в незаконном хранении взрывчатых веществ: хранил у себя в доме порох.
Как сообщал «Новый День», в октябре в Альменевском районе был застрелен фермер. После работы глава крестьянско-фермерского хозяйства со своими работниками заехал к пенсионеру, чтобы обсудить с ним давний конфликт. Табун лошадей мужчины пасется на землях фермера.
«Неоднократно глава хозяйства пытался решить конфликт, в том числе через органы местного самоуправления и предупреждал хозяина лошадей о привлечении его к ответственности за потраву посевов», – ранее уточняли суть конфликта курганские следователи.
Убийца выслушал фермера и ушел в свой дом. Вернулся он с ружьем и выстрелил. Раненого мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Курган, служба информации
Курган. Другие новости 17.01.20
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