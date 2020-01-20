Открыта продажа билетов на второй московский рейс из Кургана

Авиаторы подтвердили планы по открытию с 1 февраля второго рейса «Москва-Курган-Москва», продажа билетов уже открыта, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Как сообщал «Новый День», курганский аэропорт с 1 февраля 2020 года начнет обслуживать нового авиаперевозчика. Авиакомпании «Икар» и «Северный Ветер» открывают ежедневный рейс Москва (Шереметьево) – Курган. «Рейсы будут производиться ежедневно авиакомпанией «Икар» на воздушных судах Embraer Е190 и резервироваться воздушными судами «Северный Ветер». Из Кургана самолеты будут вылетать по вторникам, четвергам, субботам в 15:10 и по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям в 21:00. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Рейсы из Москвы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам в 9:30; по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям – в 15:10. Время в пути – 2 часа 45 минут. Продажа билетов на новые рейсы уже открыта», – добавили в пресс-службе губернатора. По данным поисковых систем, стоимость билета в Москву начинается от 3 тыс рублей.

Несколько лет из Зауралья в столицу выполнялся один московский рейс. Из Кургана в Москву летала только авиакомпания «Utair».

Губернатор Вадим Шумков провел серию переговоров с собственниками аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз», также попросил помощи у федеральных властей. В частности, о необходимости второго московского рейса Шумков говорил во время визита в Зауралье главы Минфина Антона Силуанова. Вопрос недозагруженности курганского аэропорта губернатор обсуждал и с главой Росавиации.

Во время встреч, проведенных осенью текущего года, федералами была поддержана инициатива Курганской области по расширению географии полетов из курганского аэропорта и открытию дополнительных рейсов.

Как уж писал «Новый День», в 2020 году «ЮТэйр» решил расширить сетку полета из курганского аэропорта и заявился на субсидированные рейсы в Курган из Ханты-Мансийска и Сургута. Рейсы субсидируются из федерального бюджета. К выполнению регулярных рейсов авиакомпания приступила с января 2020 года.

Курган, служба информации

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