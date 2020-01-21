Прокуратура Зауралья наблюдает за тепловиками, которые шантажируют курганцев срывом отопительного сезона

Прокуратура Курганской области наблюдает, но пока не вмешивается в историю с теплоснабжающей компанией «Теплоресурс» (входит в холдинг «Уралкотел»), которая грозится сорвать в Зауралье отопительный сезон.

Как сообщал «Новый День», в декабре 2019 года руководство компании «Теплоресурс» решило шантажировать региональное правительство прекращением подачи тепла в поселке Юргамыш. Если угрозы будут выполнены, то в разгар зимы без тепла останутся более 7 тыс человек.

Как прокомментировали «Новому Дню» 21 января в прокуратуре Курганской области, в надзорном ведомстве внимательно следят за ситуацией и в курсе, что поставщик тепла обещает прекратить отопительный сезон раньше срока. Правда, пока причин для прокурорского реагирования нет – по факту тепслоснабжение еще не прекращено.

Напомним, тепловики грозились «завершить» отопительный сезон в новогодние каникулы. Руководство компании объясняет свое решение тем, что «Теплоресурсу» понизили тариф. При этом громкие заявления последовали после того, как компания попала в поле зрения силовиков.

Причиной шантажа могло стать уголовное дело, в 2019 году возбужденное в отношении директора ООО «Теплоресурс» Леонида Бычкова по ч.2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Следствие считает, что предприниматель с начала осени 2017 года до середины января 2019 года получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и эксплуатировал котельную в Юргамыше как опасный объект.

Уголовное дело – не единственная проблема компании ООО «Теплоресурс». После смены губернатора Курганской области региональный департамент госрегулирования цен и тарифов перестал не глядя согласовывать поставщику тепла тариф. Как рассказал «Новому Дню» информированный источник, представители ООО «Теплоресурс», подавая документы на утверждение тарифа, не всегда моги подтвердить обоснованность своих расходов.

Более того, позднее у силовиков к бизнесменам появились новые вопросы. Следственные органы сейчас изучают схему передачи муниципального имущества ООО «Теплоресурс».

ООО «Теплоресурс» работает в Зауралье с 2012 года и эксплуатирует 77 котельных, которые снабжают тепловой энергией около 3000 жителей региона.

По какому принципу теплоснабжающая компания много лет назад была выбрана единственным поставщиком тепла в ряде муниципалитетов, остается загадкой. На сомнительных условиях в аренду передавались муниципальные котельные и тепловые сети, затем поставщик тепла устанавливал рядом с ним свои модульные котельные и становился монополистом.Эта схема позволила ресурсоснабжающей компании фактически сделать население и районные власти заложниками ситуации.

От сотрудничества с таким поставщиком тепла оперативно смог отказаться только Варгашинский район, где районные власти привлекли другую ресурсоснабжающую компанию.

Курган, служба информации

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