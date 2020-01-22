Суд оправдал директора курганского аэропорта: управленец не будет платить миллион за спиленную березу

Курганский областной суд 22 января оправдал директора курганского аэропорта Дмитрия Коваленко, который стал фигурантом уголовного дела из-за вырубки кленов, тополей и одной березы на территории аэровокзала.

«Сегодня при рассмотрении апелляции полностью оправдан с правом на реабилитацию. Дело тянулось с 2017 года, более двух лет», – сообщил «Новому Дню» Дмитрий Коваленко.

Как сообщал «Новый День», осенью 2019 года городской суд Кургана вынес Коваленко обвинительный приговор и приговорил его к выплате штрафа 1,1 млн рублей. На скамье подсудимых также оказался сотрудник аэропорта Андрей Тябутов.

Дмитрия Коваленко и Андрея Тябутова обвиняли в организации вырубки кленов, тополей и одной березы на территории аэровокзала. Уголовное дело в ноябре 2017 года было возбуждено ч.3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Судебный процесс был долгим, за это время было проведено несколько экспертиз, включая ботаническую. Следствие настаивало, что Коваленко, решив спилить лесные насаждения, нанес государству ущерб на сумму более 2 млн рублей. Сам подсудимый утверждал, что обвинения абсурдны. В суде он напоминал, что речь идет о безопасности полетов и ссылался на федеральные авиационные правила по содержанию аэродрома. Свидетели и сам Коваленко настаивали, что тополиный пух, листья и ветки деревьев при попадании в двигатель самолета могут вызвать пожар судна, что чревато гибелью людей.

Свою позицию суду изложил и привлеченный следствием эксперт. Ценность спиленных в Кургане деревьев оценивал доктор биологических наук из Удмуртского государственного университета Николай Науменко. Ботаник заявил суду, что, по его мнению, деревьев вблизи взлетно-посадочной полосы быть не должно: колонии птиц, которые гнездятся на деревьях, представляют опасность для самолетов. Также защита Коваленко настаивала, что спиленные деревья не были внесены в реестр лесных насаждений.

Курган, служба информации

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